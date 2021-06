BCL Positif Covid-19, Jalani Isolasi Mandiri

Senin, 14 Juni 2021 | 23:16 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL baru saja mengabarkan bahwa dirinya positif Covid-19. Dalam unggahannya di Instagram, BCL menyebut hasil tes Covid-19 yang ia jalani baru saja didapatkannya hari ini, Senin (14/6/2021).

"I just got my results back today and tested positive for corona virus," tulis BCL dalam caption fotonya.

(Saya baru saja mendapatkan hasil tes Covid-19 hari ini dan saya positif mengidap virus corona).

Ia menjelaskan bahwa saat ini, dirinya sedang menjalani isolasi mandiri. Belum diketahui apakah putra semata wayangnya, Noah Sinclair, turut positif atau tidak.

BCL juga optimistis dirinya akan segera sembuh dalam waktu dekat.

"Insyaallah I will fully recover soon," tulisnya.

Dalam unggahannya itu, BCL mengunggah foto saat ia sedang berada di rumah sakit dan menjalani proses pemeriksaan darah.

Ia pun meminta seluruh penggemar dan teman-temannya untuk menerapkan protokol kesehatan.

"I encourage everyone to take all the steps to stay safe and healthy. Please take care of yourself and your loved ones. Build up your immune system and do take this seriously. I'll see you soon," katanya.

(Saya mendorong semua orang untuk mempraktikkan seluruh protokol kesehatan agar sehat dan aman. Tolong jagalah dirimu dan orang-orang tersayangmu. Bentuklah kekebalan tubuhmu dan jangan anggap enteng penyakit ini. Saya akan bertemu dengan kalian segera.)

Sontak kolom komentar BCL pun ramai dengan ucapan doa dan harapan agar ia segera sembuh.

"Semangat Ungeee, and may u stay fit n well soon," tulis Ayu Dewi.

"Stay strong and get well soon @bclsinclair," tulis Hamish Daud.

"Come back stronger!" tulis Chicco Jerikho.

"Bismillah aman ga ada symptoms yang gimana2... Cepet sembuh Nge!!" tulis Vidi Aldiano.

Semoga lekas sembuh, BCL!

