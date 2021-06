Haykal Kamil Positif Covid-19, Jalani Isolasi Mandiri

Selasa, 15 Juni 2021 | 21:23 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Haykal Kami baru saja mengabarkan bahwa dirinya positif Covid-19. Adik kandung Zaskia Adya Mecca itu memberitahukan kondisinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (15/6/2021). Haykal mengaku tengah menjalani isolasi mandiri.

"It's been a while, mau menginformasikan bahwa gw positif Covid-19," tulis Haykal.

Haykal menjelaskan, riwayat menderita penyakit asma yang dideritanya sejak lama memang membuat gejala Covid-19 yang dideritanya semakin parah dirasakannya. Namun Haykal bersyukur dirinya bisa melewati masa diawal dirinya terpapar Covid-19.

"Sudah bergejala dari sebelas hari lalu, tapi baru dapat kepastian Senin minggu lalu. Dengan punya riwayat asma, awalnya sesak nafas cukup parah namun sembuh seiring berjalan waktu. Sampai sekarang masih anosmia, jadi makan apapun masih rada hambar," jelas Haykal lagi.

Haykal dalam kesempatan ini mengucap syukur atas karunia yang diperolehnya selama ini. Dimana Haykal merasa, penyakit yang dideritanya saat ini sebagai wujud teguran Tuhan atas dirinya.

"Jadi inget selama ini kurang bersyukur, ketika nikmat-Nya di cabut sedikit saja langsung baru sadar. Ya Tuhan ampuni kami yang banyak khilaf ini. Jaga kesehatan ya semua. Dan Alhamdulillah kondisinya sudah stabil dan masih menjalani isolasi mandiri," pungkasnya.

