Suami Sakit Kanker Hati, Richa Novisha Minta Doa Terbaik

Jumat, 18 Juni 2021 | 23:03 WIB

Oleh : Chairul Fikri / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar aktor Gary Iskak tengah berjuang menghadapi penyakit kanker hati stadium lanjut jelas membuat kaget masyarakat. Pasalnya Gary selama ini dikenal sebagai aktor yang punya kegemaran olahraga ekstrim seperti tinju dan beladiri.

Kabar dia terkena penyakit kanker hati itu terlihat saat sejumlah foto yang beredar menjelaskan bahwa Gary tengah terbaring di ranjang rumah sakit RS Pertamina Jakarta, tubuhnya kurus, dan dihidungnya terpasang selang infus.

Sejumlah media pun berupaya mengkonfirmasi kebenaran kabar itu kepada istri Gary, Richa Novisha. Namun alih-alih mendapatkan kejelasan, Richa hanya meminta semuanya untuk berdoa bagi kesembuhan sang suami yang kini tengah terbaring di rumah sakit itu.

"Mohon doanya aja ya, yang pasti butuh doanya aja. Saya nggak bisa info apa-apa untuk saat ini. Yang pasti itu selang buat makanan, bukan alat bantu pernapasan," tukas Richa singkat.

Diperdalam lagi, dalam unggahannya di media sosialnya, wanita kelahiran Bogor 6 November 1985 itu meng-upload sebuah kalimat romantis yang diperkirakan diberikan untuk sang suami yang tengah terbaring sakit.

"Terkadang, Allah memintamu untuk bersabar agar kamu mendapatkan yang lebih baik dan menerima yang lebih indah," unggah Rischa.

Tak hanya itu, Risha dalam unggahannya yang lain juga mengunggah kalimat dukungan agar suaminya kuat menghadapi cobaannya ini, sambil mengunggah foto sang suami.

"Dear Suami, Hope you can through all these things. I am here..and always be here. Don't ever give up. Semoga peluh dan lelahmu membawa hasil yang baik dan menjadi berkah. I am so proud of you. Semangat ayah @iskak_gary !! Insya Allah nanti bisa membuat karya2 lain nya lagi ya..aamin," tulis Rischa.

Kabar Gary Iskak mengidap penyakit kanker hati sendiri bersumber dari unggahan sahabatnya, dan kemudian dibenarkan oleh manajer pribadinya Aiz. Dimana dirinya mengakui bahwa Gary saat ini tengah terbaring lemah karena berjuang menghadapi penyakit tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com