Puluhan Ribu Metalhead Banjiri Festival Musik Metal Pertama di Inggris

Jakarta, Beritasatu.com - Puluhan ribu metalhead atau pecinta musik metal tampak asyik berkumpul di Download Festival, Inggris, Sabtu (19/6/2021). Mereka berkemah dan bernyanyi bersama, bahkan melakukan aksi moshing atau membenturkan tubuh ke satu sama lain tanpa masker. Semua dilakukan dalam festival musik metal pertama yang digelar di Inggris sejak pandemi terjadi.

Festival Download digelar selama tiga hari penuh di Donington Park, Inggris. Festival ini merupakan salah satu dari serangkaian tes uji coba atau eksperimen untuk mengetahui apakah ajang kumpul bersama bisa menyebabkan penyebaran Covid-19 secara massal.

Diperkirakan sebanyak 10.000 penggemar musik metal telah membeli tiket untuk menyaksikan lebih dari 40 band metal asal Inggris, termasuk Frank Carter & The Rattlesnakes, Enter Shikari, dan Bullet for My Valentine. Jumlah ini hanya sepersepuluh dari jumlah pengunjung festival saat digelar sebelum pandemi terjadi.

Sebelum memasuki lokasi, para pengunjung harus menjalani tes Covid-19 terlebih dahulu. Mereka tidak diwajibkan memakai masker maupun menjaga jarak selama berada di dalam lokasi festival.

Promotor festival, Andy Copping mengatakan, terdapat euforia dalam ajang yang digelar sejak Jumat (18/6/2021) hingga Minggu (20/6/2021) itu. Padahal, sepanjang festival digelar, cuaca sedang kurang bersahabat karena hujan yang turun terus-menerus.

"Namanya juga Festival Download, tak afdal jika tidak ada hujan," tutur Andy seperti dilansir AP.

Salah seorang pengunjung, Alexander Milas, mengaku bahwa hujan dan lumpur tidak akan merusak keceriaan festival itu.

“Bahkan keduanya justru membuat festival ini terasa lebih baik lagi. Sangat mengagumkan bahwa festival ini mampu mengumpulkan banyak orang. Rasanya senang bisa bergabung dengan banyak sekali orang-orang yang sepemikiran dan menyenangkan. Saya merasa ini sempurna," kata Alexander.

Inggris telah mencatat sebanyak 128.000 kematian akibat Covid-19, angka kematian tertinggi di Eropa. Pemerintah Inggris telah memberlakukan pembatasan sosial dan ekonomi yang akan selesai pada 21 Juni 2021 mendatang. Namun, akibat kenaikan kasus yang terjadi dengan penyebaran varian Delta, pemerintah berencana akan melanjutkan pembatasan itu hingga empat pekan ke depan.

Kementerian Kesehatan Inggris tengah berupaya memvaksinasi semua warga negara Inggris yang berusia di atas 18 tahun setidaknya hingga 19 Juli mendatang.

Seluruh acara publik di Inggris ditunda sejak Maret 2020 saat negara tersebut memasuki masa lockdown. Keramaian mulai kembali saat acara seni dan olahraga kembali dihadirkan sebagai bagian dari proyek uji coba ini.

Di antaranya adalah pertandingan semi final Euro 2020 dan turnamen final yang digelar di Stadium Wembley pada Juli mendatang. Pertandingan itu akan disaksikan langsung oleh 40.000 penggemar, separuh dari kapasitas stadium.

Pemerintah Inggris berencana untuk memperbolehkan stadium 100% penuh untuk menyaksikan final kejuaran tenis Wimbledon pada 10 dan 11 Juli 2021.

