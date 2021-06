"Tajir Melintir", 3 Anggota BTS Ini Beli Properti Mewah di Seoul

Senin, 21 Juni 2021 | 15:44 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Seoul. Beritasatu.com - Dengan ketenaran datanglah keberuntungan. Sejumlah selebriti Korea memiliki cara terbaik untuk menyalurkan uang hasil jerih payah mereka dengan membangun portofolio properti yang mengesankan.

Diketahui tiga anggota boyband K-pop BTS telah meningkatkan kekayaan real estat mereka. Penasaran apa yang mereka beli?

Anggota boyband BTS, RM dan Jimin baru saja menjadi tetangga dengan bintang K-pop G-Dragon, setelah keduanya membeli apartemen di kompleks Nine One Hannam yang bergengsi.

Nine One Hannam punya julukan the Beverly Hills dari Korea, yang merupakan kompleks apartemen paling mahal di Kota Seoul. Lokasinya di dekat Sungai Han dan Pengunungan Namsan, dengan fasilitas super mewah seperti lapangan golf, kolam renang, ruang makan dengan sajian sarapan pagi oleh koki ternama hotel.

Berdasarkan laporan media hiburan Koreaboo, RM telah mengeluarkan kocek sebesar US$ 5,7 juta atau sekitar Rp 82 miliar untuk apartemen berukuran 293,93 meter persegi. Sedangkan Jimin membayar US$ 5,3 juta atau sekitar Rp 76 miliar untuk apartemen mewah dengan ukuran yang sama.

Keduanya membeli apartamen itu dengan uang tunai.

Berbeda dengan dua rekannya di BTS, Jungkook pada awal tahun 2021 telah membeli sebuah rumah di kawasan terkenal Korsel Itaewon seharga US$ 7 juta atau sekitar Rp 101 miliar.

Rumah dua lantai ini diketahui dibangun pada 1976 dan memiliki luas 230,72 meter persegi. Lokasi rumahnya Jungkook hanya lima menit dari kawasan Nine One Hannam, tempat RM dan Jimin membeli apartemen.

Rumah ini terletak di distrik diplomatik yang populer di kalangan diplomat dan warga asing. Tidak jelas apakah Jungkook akan menetap di rumah tersebut, karena rumah tersebut saat ini sedang disewa oleh perusahaan asing.

Sumber: channelnewsasia.com