The Hitman's Wife's Bodyguard Kuasai Puncak Box Office

Senin, 21 Juni 2021 | 20:07 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Los Angeles, Beritasatu.com - The Hitman's Wife's Bodyguard' menduduki posisi teratas di box office di kawasan Amerika Serikat (AS) dan Kanada, setelah mencetak pendapatan sebesar US$ 11,6 juta pada akhir pekan lalu. Sekuel film The Hitman's Bodyguard yang diproduksi Lionsgate ini, telah mengumpulkan total pendapatan US$ 17 juta.

BACA JUGA Film Conjuring 3 Kuasai Box Office

Melansir laman Variety, Senin (21/6/2021), film The Hitman’s Wife’s Bodyguard yang dibintangi oleh aktris Salma Hayek, Ryan Reynolds dan Samuel L Jackson, merupakan salah satu film langka sejak awal Covid-19 untuk diputar secara eksklusif di bioskop.

Film A Quiet Place 2 yang diproduksi Paramount, harus puas turun ke posisi kedua dengan pendapatan US$ 9,4 juta pada akhir pekan lalu.

Setelah empat minggu di bioskop, film yang disutradarai oleh John Krasinski dan menampilkan aktris Emily Blunt telah menghasilkan US$ 125 juta.

BACA JUGA A Quiet Place Part II Pecahkan Rekor Box Office

Untul pasar di luar negeri, A Quiet Place 2 berhasil menambahkan US$ 15,7 juta lagi akhir pekan lalu dan menjadikan total pendapatan internasional sebesar US$ 96,7 juta.

Posisi ketiga, ditempati film keluarga produksi Sony, Peter Rabbit 2: The Runaway yang berhasil mengumpulkan pandapatan US$ 6,1 juta pada akhir pekan lalu, sehingga menambah total pendapatan di AS dan Kanada menjadi US$ 20,3 juta.

Film horor produksi Warner Bros, The Conjuring: The Devil Made Me Do It dan prekuel Disney 101 Dalmatians Cruella berada di peringkat keempat dan kelima. Kedua film tersebut menghasilkan US$ 5,1 juta selama akhir pekan lalu.







Sumber: Investor Daily