Kendala Terberat BCL Saat Jalani Isolasi Mandiri Harus Terpisah dengan Putranya

Selasa, 22 Juni 2021 | 10:45 WIB

Oleh : Chairul Fikri / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Artis sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL mengaku tak hanya fisik dan mentalnya yang terserang saat dirinya dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri.

Meski BCL tak sendiri saat menjalani isolasi di rumahnya lantaran ada sahabat sekaligus manajernya, Dena Rachman yang juga positif Covid-19, namun yang paling membuatnya berat menghadapi kenyataan terpapar Covid-19 ini adalah berpisah dengan putra semata wayangnya Noah Sinclair.

Hal itu diungkapkan mantan istri almarhum Ashraf Sinclair dalam akun media sosialnya, Senin (21/6/2021).

"Isolation day 6. Today I want to share a little bit about how I feel.. Ternyata ga hanya menimbulkan gejala-gejala yang bersifat fisik, Covid juga membuat mentalku down.. Walaupun aku di sini menjalani isolasi tidak sendiri, tapi bersama dengan 4 orang sahabat yang juga sama-sama terinfeksi –– sometimes, I still feel low..," tulis Bunga.

"During my isolation, hal terberat yang aku rasakan adalah harus berpisah dengan Noah.. Terpaksa harus merepotkan orang lain untuk membantu mengurus segala urusan Noah, sama sekali ga mudah buat aku.. Blessed my family for helping me out," lanjutnya.

BCL menyatakan ada kekhawatiran besar darinya meninggalkan Noah sendiri lantaran putranya ini pastinya saat ini butuh perhatian lebih setelah harus menerima kenyataan kehilangan sosok ayah dalam diri Ashraf Sinclair yang meninggal setahun lalu.

"Seringkali rasa khawatir datang, terlebih di saat badan lagi terasa drop, nafas agak sesak, kehilangan rasa. Ditambah faktor-faktor lain dari luar yang tentunya ga bisa aku kontrol –– rasanya semakin berat. Aku cuma bisa berusaha untuk tetap tersenyum dan menerima," ujarnya.

Meski begitu, BCL percaya dirinya dan juga orang-orang yang kini tengah terpapar Covid-19 akan bisa bangkit dan kembali sembuh. Disamping itu, dirinya juga berharap masyarakat di luar sana untuk perduli kesehatan dirinya dengan disiplin menjalani protokoler kesehatan dan ketenuan yang sudah ditentukan pemerintah.

"Buat teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang melawan Covid 19, aku doakan selalu diberikan kekuatan, kesabaran, semangat, dan harapan.. Sending loves and prayers to each of you.. Yes, we can do this," ujarnya lagi.

"Marilah kita menjadi orang yg lebih cerdas dan bijak.. Lets spread love not hate," tutup BCL.

Sumber: BeritaSatu.com