Harrison Ford Alami Cedera Saat Syuting Indiana Jones 5

Los Angeles, Beritasatu.com - Bahkan jagoan seperti Indiana Jones rentan terhadap benjolan dan memar. Aktor Harrison Ford mengalami cedera bahu di lokasi syuting film Indiana Jones 5.

Kecelakaan tersebut mengharuskan sang aktor untuk mengambil jeda dari pembuatan film sementara perawatan dievaluasi. Sementara itu, sutradara James Mangold akan terus syuting tanpa Ford.

"Dalam latihan untuk adegan pertarungan, Harrison Ford mengalami cedera yang melibatkan bahunya. Produksi akan berlanjut sementara pengobatan yang tepat dievaluasi, dan jadwal syuting akan dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan dalam beberapa minggu mendatang," kata juru bicara Disney dalam sebuah pernyataan.

Tingkat cedera Ford tidak diketahui, meskipun ini bukan pertama kalinya dia melukai dirinya sendiri saat membuat film. Di masa lalu, Ford mengalami cedera punggung serius di film Indiana Jones and The Temple of Doom, dan mengalami trauma kaki di Star Wars: The Force Awakens.

Indiana Jones 5 mulai diproduksi awal bulan ini di Inggris. Detail plot untuk sekuelnya belum diumumkan, meskipun Ford yang berusia 78 tahun mengulangi peran ikoniknya sebagai arkeolog yang pemberani. Phoebe Waller-Bridge dan Mads Mikkelsen akan menjadi lawan main dalam angsuran terbaru.

Indiana Jones 5 telah ditunda beberapa kali dan saat ini dijadwalkan untuk debut di bioskop pada 29 Juli 2022. Itu hampir 15 tahun setelah sekuel terakhir pada 2008, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, dan lebih dari empat dekade setelah sekuel pertama pada 1981, Raiders of the Lost Ark.

Steven Spielberg, yang menyutradarai empat film pertama dalam waralaba, awalnya akan menyutradarai Indiana Jones 5. Namun, ia menyerahkan kendali pembuatan film kepada Mangold, yang mendapat kredit dari film Ford v Ferrari dan Logan, pada 2020. Spielberg diperkirakan akan tetap berperan sebagai produser, sementara George Lucas, yang ikut menciptakan Indiana Jones dengan Spielberg, belum secara resmi terlibat.

