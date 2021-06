Hasil Tes Negatif Covid-19, BCL Tetap Jalani Isolasi Mandiri 14 Hari

Kamis, 24 Juni 2021 | 20:47 WIB

Oleh : Chairul Fikri / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Artis yang juga penyanyi penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) kini dapat bernapas lega. Berdasarkan hasil pemeriksaan Covid-19 melalui metode swab PCR di hari ke-10 ia menjalani isolasi mandiri, mantan istri almarhum Ashraf Sinclair itu dinyatakan negatif Covid-19.

Hal itu diungkapkan BCL dalam akun media sosialnya, Kamis (24/6/2021).

"Isolation day 11. Hasil PCR: Negative," tulis BCL sambil menyertakan emoticon tersenyum gembira.

BCL menceritakan, kondisinya kini mulai membaik setelah10 hari menjalani isolasi mandiri bersama tiga sahabatnya yang lain.

"Keadaan fisik alhamdulillah mulai membaik, badan mulai ada energi, rasa dan penciuman mulai balik, demam juga sudah tdk datang lagi. Di antara kita, juga cuma aku yg masih batuk, yang lain udah ga. Tapiiiii, berat badan sepertinya naik karena udah mulai nafsu makan," tambahnya.

Meski mengaku telah negatif Covid-19 berdasarkan hasil swab PCR yang baru dijalaninya, Namun BCL tetap akan menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan untuk memastikan bahwa dia memang benar-benar sehat dan telah negatif Covid-19.

"Will do another PCR test mungkin besok atau lusa. Dan aku masih akan isolasi sampai hari ke-14 supaya lebih aman. Yang pasti aku doakan untuk semuanya semoga selalu diberi perlindungan. Dan semua yang sedang berjuang melawan Covid untuk diberikan kekuatan dan kesabaran. Semoga keadaan membaik. Let’s love and take care of each other," tutup BCL.

Sumber: BeritaSatu.com