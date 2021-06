Film Terbaru Blackpink Akan Tayang Agustus 2021

Jumat, 25 Juni 2021 | 18:24 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Girl Band Korea Selatan, Blackpink akan merayakan hari jadi yang kelima dengan sebuah proyek spesial, berupa peluncuran film terbaru.

Melansir laman Aceshowbizz, Jumat (25/6/2021), Blackpink The movie direncanakan akan tayang di bioskop pada Agustus 2021 mendatang. Informasi tersebut, berdasarkan sebuah trailer yang dirilis melalui media sosial, dengan tulisan Blackpink The Movie Coming Soon Agustus 2021.

Film ini akan menjadi salah satu dari sekian banyak proyek yang akan dirilis oleh Blackpink untuk merayakan ulang tahun ke-5 mereka.

Sebelumnya, mereka merilis film dokumenter Netflix, Light Up the Sky, pada Oktober 2020. Film tersebut membawa penggemar ke balik layar dan masuk ke studio rekaman, dan juga mencatat persiapan mereka untuk penampilan 2019 mereka di festival musik Coachella di California.

Blackpink yang terdiri dari empat anggota Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa, melakukan debut perdana pada 2016 dengan single Square One.

Tahun lalu, mereka menjadi artis K-pop wanita dengan chart tertinggi di Billboard Hot 100 lewat single mereka Ice Cream yang menampilkan Selena Gomez. Mereka juga berkolaborasi dengan Cardi B untuk lagu Bet You Wanna.

"Kami tumbuh dengan mendengarkan berbagai macam musik. Kami semua tumbuh di daerah yang berbeda, tetapi saya akan mengatakan beberapa orang luar biasa yang bekerja sama dengan kami, kami semua tumbuh mendengarkan dan kami adalah penggemar berat mereka," kata Rose.

Sumber: Investor Daily