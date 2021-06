Raup Rp 1 Triliun, F9 Kuasai Puncak Box Office

Senin, 28 Juni 2021 | 19:09 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Los Angeles, Beritasatu.com - Setelah mengalami penundaan selama satu setengah tahun, film F9 meraup pendapatan pada penayangan perdananya sebesar US$ 70 juta atau setara Rp 1 triliun (Kurs Rp 14.505). Lewat pencapaian tersebut, F9 berhak menduduki puncak box office di kawasan Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Keberhasilan F9 menjadi film blockbuster terbaru selama masa pandemi Covid-19. Sebelum akhir pekan ini, A Quiet Place Part II memegang rekor penayangan perdana dengan penjualan tiket senilai US$ 48,3 juta.

"Keputusan berani yang kami buat untuk memindahkan 'F9' setahun ke belakang benar-benar tepat," kata presiden distribusi domestik Universal, Jimm Orr, seperti dikutip laman Variety, Senin (28/6/2021).

Film F9 yang disutradarai oleh Justin Lin dan dibintangi aktor Vin Diesel, John Cena, dan aktris Michelle Rodriguez, memang sudah diperkirakan tidak akan mencapai kesuksesan yang telah ditorehkan oleh sekuel sebelumnya. Menurut ComScore, hal itu disebabkan kehadiran penonton belum bisa kembali seperti sebelumnya.

Meski demikian, pencapaian F9 lebih unggul ketimbang spin-off sebelumnya, Hobbs & Shaw yang menghasilkan US$ 60 juta dan mengumpulkan total pendapatan selama penayangannya sebesar US$ 173 juta di AS dan US$ 759 juta secara global.

Film F9 menjadi daya tarik yang besar dalam mendatangkan penonton di pasar internasional, karena pendapatannya melampaui angka US$ 300 juta. Film ini menambahkan US$ 38 juta lagi dari 45 negara, meningkatkan penghitungannya menjadi US$ 335 juta secara internasional dan US$ 405 juta secara global.

Sedangkan A Quiet Place Part II berada di peringkat kedua box office kawasan Amerika Utara dengan pendapatan sebesar US$ 6,2 juta. Setelah lima minggu di bioskop, film horor yang disutradarai oleh John Krasinski dan dibintangi oleh Emily Blunt telah mengumpulkan US$ 136 juta di AS.

Di tempat ketiga, film komedi aksi Lionsgate The Hitman's Wife's Bodyguard mampu menghasilkan pendapatan sebesar US$ 4,8 juta. Sedangkan film Peter Rabbit 2: The Runaway berada di tempat keempat dengan US$ 4,8 juta. Melengkapi lima besar adalah prekuel 101 Dalmatians" Disney Cruella, yang menghasilkan US$ 3,7 juta.

Sumber: Variety