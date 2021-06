BTS dan Ed Sheeran Kembali Berkolaborasi di Lagu Baru

Senin, 28 Juni 2021 | 20:03 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

London, Beritasatu.com - Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, kembali berkolaborasi dengan BTS (Bangtan Boys) untuk lagu terbaru mereka.

Melansir laman AceShowbizz, Senin (28/6/2021), kolaborasi tersebut telah dikonfirmasi oleh manajemen kedua pihak. Bahkan, Sheeran mengaku senang bekerja sama kembali dengan pembuat hit Dynamite di Make It Right.

"Saya sebenarnya pernah bekerja sama dengan BTS pada rekaman terakhir mereka, dan saya baru saja menulis lagu untuk rekaman baru mereka. Mereka juga orang-orang yang super, sangat keren,” kata Sheeran.

Sebelumnya, manajemen BTS, Big Hit Music, telah menguatkan berita tersebut dengan pernyataan singkat kepada media Korea Selatan.

"Memang benar, Ed Sheeran berpartisipasi dalam lagu baru BTS,” demikian pernyataan pihak manajemen BTS tersebut.

Berita itu muncul beberapa hari setelah Sheeran merilis single barunya Bad Habits. Dia memulai debut lagunya selama pertunjukan langsung di stadion sepak bola Ipswich Town sebagai bagian dari TikTok's UEFA Euro 2020 Show.

Pelantun 'Castle on the Hill' itu juga telah bekerja keras untuk album studio keempatnya yang akan datang. Kolaborasi Sheeran sebelumnya dengan BTS adalah untuk album mereka Map of the Soul: Persona.

Sumber: Aceshowbizz