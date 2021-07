Perayaan Kemerdekaan AS, Will Smith Bayar Rp 1,4 M untuk Pesta Kembang Api

Senin, 5 Juli 2021 | 08:53 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New Orleans, Beritasatu.com – Pesta kembang api kembali lagi di New Orleans pada perayaan Kemerdekaan AS 4 Juli 2021, karena aktor film dan musisi rap Will Smith.

Smith mengeluarkan dana US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,4 miliar untuk perayaan pesta kembang api di atas Sungai Mississippi.

Hal ini ia lakukan, setelah mengetahui New Orleans tidak merencanakan pertunjukan itu di tahun 2021 ini, pejabat kota mengatakan kepada pihak media.

Perayaan kembang api juga ditiadakan pada tahun karena pandemi Covid-19.

Smith tengah berada di New Orleans mengerjakan film terbarunya berjudul “Emancipation”, yang akan menceritakan kisah seorang budak, Peter, yang melarikan diri dari perkebunan Louisiana. Dia juga akan berjuang dalam Perang Saudara utara melawan selatan.

Sebelumnya syuting film berlangsung di Georgia. Namun Smith memindahkan produksi film tersebut ke Louisiana pada awal April setelah Georgia mengesahkan undang-undang pemungutan suara baru yang mendorong gugatan federal yang dimaksudkan untuk menolak akses bagi pemilih kulit hitam ke surat suara.

Sumber: channelnewsasia.com