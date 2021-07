Hadiri Festival Film Cannes, Aktris Cilik Asal Indonesia Malea Emma Diminta Beri Sambutan

Sabtu, 10 Juli 2021 | 22:24 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam Festival Film Cannes 2021 yang digelar di Cannes Perancis, diam-diam ada seorang aktris berdarah Indonesia yang turut hadir di antara jajaran selebriti dunia. Dia adalah Malea Emma Tjandrawidjaja, aktris cilik berusia 9 tahun. Malea hadir di Festival Film Cannes pada Kamis (8/7 /2021) untuk menghadiri world premiere film "After Yang" yang ia bintangi.

Yang membanggakan, Malea tak hanya hadir dalam festival film bergengsi itu. Ia juga sempat didaulat oleh Direktur Festival Film Cannes, Thierry Frémaux, untuk memberikan sepatah kata sambutan atau pidato sebelum premiere film "After Yang" dimulai di hadapan ribuan penonton di Debussy theatre.

BACA JUGA Festival Film Cannes Larang Swafoto di Karpet Merah

Malea menghadiri Festival Film Cannes bersama sesama aktor film "After Yang", yakni Colin Farrell, Jodie Turner Smith, Justin Min, dan Haley Lu Richardson.

Putri pasangan Arman dan Esther Tjandrawidjaja asal Jakarta ini pun tampil menggemaskan dalam balutan gaun kuning yang cantik dan segar. Di Festival Film Cannes, ia tak hanya menghadiri acara photo call dan red carpet. Malea juga mendapatkan pujian atas penampilannya dalam film "After Yang".

Bahkan film itu mendapatkan respons yang amat bagus dari penonton. Setelah film selesai, seisi bioskop pun memberikan standing ovation yang cukup lama.

Dari beberapa review yang sudah dimuat di media internasional, kemampuan akting Malea juga mendapatkan pujian. Hollywood Reporter, misalnya, memberikan review khusus atas penampilannya.

"Tokoh Mika dimainkan dengan sangat alami dan memukau oleh Tjandrawidjaja yang baru berusia 9 tahun," tulis review itu.

Kemudian, The Upcoming UK juga memuji akting Malea Emma dalam film besutan sutradara Kogonada itu.

"Malea Emma Tjandrawidjaja memerankan anak tunggal yang frustrasi dan manja dengan sangat baik. Tampaknya ia akan memiliki karier cemerlang ke depan," tulis review tersebut.

BACA JUGA Mouly Surya Tuai Pujian di Cannes

Sebelum terjun ke dunia film, Malea Emma dikenal sebagai anak Indonesia yang menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat, "The Star-Spangled Banner" di pertandingan sepak bola LA Galaxy. Sejak videonya tampil dalam pertandingan itu viral, Malea diundang menyanyikan lagu kebangsaan di lebih dari 40 kali di pertandingan olahraga besar, termasuk oleh LA Lakers di pertandingan NBA playoffs.

Malea juga diundang menyanyi di acara TV "American Idol". Di situ, ia tampil menyanyi di hadapan para juri selebriti Katy Perry, Lionel Richie, dan Luke Bryan. Malea pun dianugerahi dengan golden ticket walaupun masih terlalu muda untuk mengikuti kompetisinya.

Selain menyanyi, Malea juga pandai berakting. Ia pernah beradu akting dengan bintang-bintang Broadway terkenal seperti Lea Salonga di pertunjukan musikal "Annie" di Hollywood Bowl pada 2018. Malea juga sudah beberapa kali berperan di film seri Disney Channel seperti "Coop" and "Cami Ask The World" dan "Raven's Home". Yang terbaru, Malea akan berperan di film seri "iCarly" yang akan tayang di channel Paramount+.

Sepak terjang Malea bisa diikuti di akun media sosialnya di Instagram, Twitter, Facebook, Youtube dan Tiktok dengan username @maleaemma . Ia juga memiliki website sendiri yakni www.maleaemma.com.

Sumber: BeritaSatu.com