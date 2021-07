Harry Styles Bakal Gelar Tur Keliling AS Mulai September

Kamis, 15 Juli 2021 | 08:33 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Mulai September mendatang, penyanyi asal Inggris, Harry Styles, akan menggelar konser keliling Amerika Serikat (AS). Rencananya, Harry akan tampil dalam 40 gelaran konser di berbagai kota di AS, termasuk New York City, Denver, Dallas, Detroit, Chicago, Atlanta, Boston, dan Los Angeles. Ia juga memastikan seluruh konser akan digelar dengan aman di tengah pandemi Covid-19.

Konser bertajuk “Love On Tour” dimulai pada 4 September di Las Vegas dan akan digelar selama 5 hari di New York City, tepatnya di Madison Square Garden. Konser akan berakhir pada 11 November di Los Angeles setelah konser selama tiga hari di The Forum.

Mantan personel One Direction ini melewati berbagai kota lain seperti Tennessee, Florida, Colorado, Texas, Missouri, Pennsylvania, Michigan, Minnesota, North Carolina, Ohio, Connecticut, Wisconsin, Washington, Oregon, Arizona, dan Washington, D.C.

Bagi yang berminat menyaksikan konser ini, pendaftaran untuk membeli tiketnya dimulai sejak kemarin, 14 Juli 2021. Sementara penjualan tiket secara resmi dimulai pekan depan, yakni pada 23 Juli 2021. Para penggemar berat Harry Styles bisa mendapatkan akses lebih dulu.

“Saya benar-benar gembira dengan rencana konser ini. Seperti biasa, kesehatan penggemar, band, dan kru selalu menjadi prioritas utama saya. Untuk itu, protokol kesehatan dan keselamatan akan tersedia dalam situs lokasi acara supaya kita semua bisa menjaga keamanan bersama," tuturnya dalam akun Instagram.

Konser "Love on Tour" akan menjadi konser untuk mempromosikan album solo kedua Harry, "Fine Line". Album itu mendapatkan penghargaan double platinum dengan single yang memenangkan Grammy awards, "Watermelon Sugar" dan "Adore You".

Sumber: BeritaSatu.com