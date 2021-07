Selain Menyanyi, Maruli Tampubolon Juga Piawai sebagai Pengacara

Sabtu, 17 Juli 2021 | 20:12 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Selama ini masyarakat mengenal sosok Maruli Tampubolon sebagai seorang penyanyi dan aktor yang aktif di dunia hiburan. Namun, ada sisi lain dari Maruli yang tak kalah istimewanya, yakni sebagai seorang pengacara.

"Saya merupakan advokat berlisensi dan partner pada kantor pengacara Juan Felix Tampubolon & Partners," tutur Maruli dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (17/7/2021).

Maruli mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jakarta. Selain itu, ia juga sukses menyabet dua gelar bergengsi lainnya yakni Bachelor of Business double major in Finance and Business Law dan Master of Business Administration di Edith Cowan University, Perth, Australia.

Menyandang gelar SH, BBus, dan MBA, membuat lelaki kelahiran 26 Maret 1987 ini semakin piawai menangani masalah-masalah hukum, seperti sengketa bisnis baik domestik maupun internasional. Maruli juga berpengalaman dalam menangani masalah-masalah korporasi serta kontrak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia maupun perusahaan asing di luar negeri.

Tak hanya sampai di sana, putra pengacara kondang Juan Felix Tampubolon ini juga memiliki segudang pengalaman dalam dunia Hukum Pidana. Di antaranya, tindak pidana ekonomi khusus dalam kasus-kasus pidana perbankan dan sekuritas, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana korupsi.

Saat ini, Maruli mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP merupakan komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan.

Dilansir dari laman Sekretariat KKIP, pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menhan selaku Ketua Harian KKIP Nomor KEP/108/KKIP/VI/2021 tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Bidang yang ditetapkan pada 17 Juni 2021.

"Tugas pokok Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan KKIP bertugas menyusun, menyinkronisasikan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dan perjanjian, serta menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan," begitu isi keputusan tersebut.

Meski kian sibuk, Maruli mengaku tak akan meninggalkan dunia musik yang menjadi hobi dan passion-nya.

"Weekend kan masih bisa nyanyi atau bisa rekaman. Sekarang setelah rekaman bisa ditaruh di digital platform dan semua orang bisa menikmati secara gratis. Bukankah itu bagian dari menjadi berkat untuk banyak orang? Hidup itu untuk berbagi. Jadi berbagilah kasih dalam bentuk apapun. Bantu temanmu bukan hanya pakai uang saja tetapi juga pakai say hello atau moral support. Apalagi sekarang sedang pandemi begini. Yang dibutuhkan itu saling care dan gotong royong, bukan sebaliknya " tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com