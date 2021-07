Rekomendasi 12 Anime Bergenre Fantasi hingga Romantis, Ini Daftarnya

Minggu, 18 Juli 2021 | 10:09 WIB

Oleh : BW

Poster anime "My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!" (Foto: Antara/HO)

Jakarta, Beritasatu.com - Anda pencinta anime mulai dari genre fantasi hingga romantis, kini bisa menambah daftar tontonan baru setelah Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, One Piece, dan Dragon Ball Super yang sudah tayang terlebih dulu.

Berikut ada rekomendasi 12 anime untuk Anda yang bisa disaksikan salah satunya melalui platform streaming iQiyi dan website iQ.com pada Juli ini:

1. Tokyo Revengers

Anime ini berkisah tentang perjalanan hidup Hanagaki Takemichi, pemuda 26 tahun yang merasa bahwa dirinya seorang pecundang. Suatu hari, ia melihat berita mantan pacarnya, Tachibana Hinata terbunuh karena terlibat dalam perseteruan geng Tokyo Manji.

Tak lama kemudian, Takemichi terlibat dalam sebuah peristiwa yang menyebabkannya berada di ambang kematian. Pada saat yang sama, kejadian aneh menimpa Takemichi, ia malah kembali ke 12 tahun yang lalu di mana ia masih berada di bangku SMP, yang merupakan masa-masa terindah dalam hidupnya. Saat menyadari situasinya, Takemichi bertekad untuk mengubah nasibnya dan menyelamatkan Hinata.

2. The Detective is Already Dead

The Detective is Already Dead menceritakan tokoh Kimihiko Kimizuka, seorang senior di SMA yang juga pernah bekerja sebagai asisten untuk seorang detektif bernama Siesta. Kimihiko berkenalan dengan Siesta tiga tahun lalu, 10.000 meter di atas tanah dalam sebuah pesawat yang dibajak.

Sejak pertemuan mereka, keduanya melanjutkan petualangan menantang maut selama tiga tahun, yang berakhir tragis dengan kematian Siesta.

Setelah kematian partnernya, Kimihiko berusaha untuk kembali menjalankan kehidupan normal. Namun, hidup Kimihiko kembali kacau saat ia bertemu seorang gadis, yang mirip dengan Siesta.

3. That Time I Got Reincarnated as a Slime Part 2

That Time I Got Reincarnated as a Slime Part 2 berkisah tentang Satoru Mikami yang bereinkarnasi menjadi sesosok monster slime dengan kekuatan super yang berteman dengan Veldora, seekor naga badai yang sedang dikurung. Keduanya lalu mendirikan sebuah negara untuk para monster bernama Federasi Jura Tempest.

4. How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom

Diadaptasi dari novel ringan Jepang yang dibuat oleh Dojyumaru, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom menceritakan petualangan heroik Kazuya Souma, yang kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang masih ia miliki, kakeknya. Tidak lama setelahnya, Kazuya dipanggil ke kerajaan Elfrieden, yang berada di dunia lain.

Kazuya hanya pemuda biasa yang bukan seorang pemberani. Namun dengan logika dan pengetahuan modernnya, ia bertekad untuk meluncurkan kebijakan baru satu demi satu dan membangun kembali sistem keuangan dan politik kerajaan yang selama ini dianggap tidak adil.

Setelah bertunangan dengan sang putri kerajaan yang membuatnya harus menduduki takhta, Kazuya pun mengumpulkan orang-orang berbakat untuk membantunya membangun kembali kerajaan Elfrieden.

How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom tayang setiap hari Minggu pukul 00.30.

5. My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Anime ini cocok untuk Anda yang suka genre fantasi. My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! berkisah mengenai seorang gadis bernama Katarina yang dilahirkan kembali di dunia Fortune Lover, salah satu game yang sangat populer.

Celakanya, ia lahir menjadi karakter antagonis utama dalam game ini, karakternya pun memiliki takdir untuk menghadapi malapetaka di akhir game, di mana ia akan mendapatkan balasan akibat perbuatan jahatnya pada sang protagonis.

Katarina pun melakukan segala cara untuk menghindar dari hal akan menjerumuskannya ke akhir yang tragis. Dapatkah Katarina mengubah takdirnya, dan menghindari akhir kehidupan yang tragis? My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! tayang tiap Sabtu pukul 00.55 WIB.

6. Re-Main

Cerita berpusat pada Minato Kiyomizu, seorang bintang dalam bidang olahraga polo air yang harus berhenti akibat sebuah kecelakaan yang menimpanya di tahun terakhir SMP. Tetapi dia pantang menyerah. Di tahun berikutnya Minato bertekad untuk mencoba polo air lagi dan bergabung dengan tim SMA bersama teman-temannya.

Namun, tim baru ini mengalami berbagai masalah di sepanjang perjalanan mereka. Mampukah mereka mengatasinya? Re-Main tayang setiap Minggu pukul 00.30 WIB.

7. The Case Study of Vanitas

Noé Archiviste, seorang musafir di Paris abad ke-19 yang berpetualang untuk mencari sebuah kitab terkutuk. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Vanitas, yang mengaku sebagai dokter dan ahli vampir. Mereka lalu sepakat untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai ancaman yang menghadapi mereka.

Tanpa sepengetahuan Noé, sebenarnya Vanitas adalah Vampir yang lahir pada bulan biru. Tidak seperti kebanyakan vampir yang lahir pada bulan merah, Vanitas diasingkan oleh kaumnya dan bersumpah untuk membalas dendam. Kisah Noé dan Vanitas di The Case Study of Vanitas tayang tiap Jumat pukul 23.30 WIB.

8. The Duke of Death and His Maid

The Duke of Death and His Maid yang diilustrasikan Koharu Inoue menceritakan kutukan penyihir terhadap seorang anak yang membuatnya tumbuh menjadi pangeran muda yang membunuh tiap makhluk hidup yang disentuhnya, sehingga ia dijauhi oleh semua orang.

Namun Alice, pelayannya bertujuan untuk membebaskan sang pangeran dari kutukan mautnya dengan bantuan penghuni supranatural. Akankah Alice berhasil membantu sang Pangeran untuk bebas dari kutukan tersebut? Serial The Duke of Death and His Maid tayang tiap hari Minggu pukul 20.30 WIB.

9. Remake Our Life!

Kesempatan kedua mungkin menjadi impian sebagian orang untuk bisa memperbaiki hidupnya. Hasiba Kyouya, seorang pembuat game yang perusahaannya bangkrut, suatu hari mendapati dirinya kembali ke sepuluh tahun lalu, masa sebelum ia masuk perguruan tinggi. Merasa bahwa ini adalah kesempatan keduanya, Hasiba Kyouya akan melakukan segala cara untuk memastikan kali ini ia tidak akan gagal lagi.

Melalui Remake Our Life!, Anda akan bersama menyaksikan kisah seorang yang pernah gagal, yang diberikan kesempatan kedua untuk mengejar mimpinya. Anime ini tayang tiap Sabtu pukul 19.30 WIB.

10. Sonny Boy

Ruang kelas kosong dan hari-hari yang membosankan, seharusnya menjadi liburan musim panas yang normal seperti musim panas lainnya yang sudah berlalu. Namun tanpa disangka, tiba-tiba sekolah mereka terseret melalui dimensi lain, dengan 36 anak laki-laki dan perempuan yang masih tertinggal di dalamnya.

Mereka pun terbangun dengan kemampuan supernatural masing-masing. Di tengah kebingungan yang melanda, kelangsungan hidup di dunia supernatural pun dimulai. Anime Sonny Boy tayang tiap Kamis pukul 23.30 WIB.

11. I'm Standing on Million Lives Season 2

Bagi penyuka makhluk mitologis, I'm Standing on Million Lives bisa menjadi pilihan anime yang tepat. Anime ini bercerita tentang Yotsuya Yuusuke dan temannya yang dipindahkan ke dunia yang dihuni oleh makhluk mitologis.

Anda akan diajak melakukan petualangan yang sibuk dari tiga siswa yang tidak punya pilihan untuk menyelesaikan sebuah permainan agar tetap hidup dan melindungi dunia nyata dari monster yang mereka temui. Anime ini tayang tiap Sabtu pukul 23.00 WIB.

12. Girlfriend, Girlfriend

Kisah romantis siap tersuguh dalam Girlfriend, Girlfriend yang ditulis dan diilustrasikan Hiroyuki. Anime ini menceritakan mengenai Naoya, yang memulai hubungan dengan teman masa kecilnya, Saki Saki. Namun, tiba-tiba teman sekelasnya juga menyatakan perasaan terhadapnya.

Naoya tidak bisa memilih dan akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan dengan keduanya. Berbagai kesulitan dan tantangan dalam mempertahankan cinta segitiga itu dapat disaksikan di Girlfriend, Girlfriend yang tayang tiap Sabtu, pukul 13.55 WIB di iQiyi.

