Luncurkan Lagu I’ll be Allright, Cili Ikuti Jejak Sang Ayah Sebagai Penyanyi

Minggu, 18 Juli 2021 | 17:55 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Cilli in Sicily (kanan). (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu seakan melekat pada penyanyi muda Cilli in Sicily. Cilli, putri dari mantan vokalis Yovie & Nuno, Gail Satyawaki mulai mengikuti jejak karier sang ayah dengan meluncurkan single pertamanya berjudul I’ll be Allright.

"Lagu ini menceritakan tentang sahabatku yang akhirnya harus pisah sekolah dan pisah kota juga sama aku. Untuk lagu ini, aku berupaya memberikan nuansa pop yang berbeda dibanding nuansa pop yang sudah ada," ungkap Cilli in Sicily dalam keterangan persnya, Minggu (18/7/2021).

Gadis berusia 13 tahun ini mengakui masa pandemi banyak membawa perubahan bagi aktivitas kehidupannya. Pada awal pandemi, dituturkannya, dirinya susah buat selesaikan tugas secara kelompok karena terbatas waktu, dan juga agak susah ketemu sama teman kelompoknya.

"Aku akhirnya ikut serta di Konser musik virtual Teman Baru di awal tahun 2021. Itu pertama kalinya aku ketemu sama Kataoila Talent Management dan memutuskan untuk bergabung dalam gerakan What in Where yang diusung oleh 76 rider," lanjutnya.

Sementara Gail Satyawaki, ayahanda Cilli mengaku senang melihat perkembangan putrinya yang ternyata mencintai dunia seni musik seperti dirinya. Bahkan Gail melihat talenta bernyanyi Cilli membuatnya yakin putrinya akan bisa sukses di masa depan. Hal itu yang terus mendorong dirinya mengenalkan beragam karakter musik pada sang anak.

"Saat aku coba kenalin dia dengan berbagai bidang selama bertahun-tahun, ternyata dia tertarik dan suka nyanyi. Awalnya hanya nyanyi bareng, lucu-lucuan saja lalu diunggah ke youtube. Tapi ternyata dia makin serius dan puncaknya saat dia nulis lirik dan lagu sendiri. Saya liat dia punya talenta di situ, jadi ya saya dukung sebisanya," tutur Gail.

Pastinya sebagai ayah, Gail akan terus mendukung langkah Cilli di industri musik.

Sumber: BeritaSatu.com