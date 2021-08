Realisasikan Niatnya Turun ke Jalan Bulan Ini, Dinar Candy Siapkan Mental

Rabu, 4 Agustus 2021 | 17:02 WIB

Oleh : Chairul Fikri / RSAT

Jakarta, Berutasatu.com - Artis Dinar Candy mengaku mengaku masih menyiapkan mental dahulu untuk merealisasikan keinginannya turun ke jalan dengan hanya menggunakan bikini. Keingingan turun ke jalan ini sebagai bentuk protes dan pengungkapan rasa stresnya akibat PPKM yang terus diperpanjang.

Niatan itu dilakukan lantaran dirinya kini makin stres akibat tidak adanya pemasukan karena semua jenis acara yang kerap dilakukannya disetop oleh pemerintah.

"Pastinya stres PPKM terus diperpanjang, dan buat aku kalau pakai bikini di jalan kan lebih simple. Dan aku memang orangnya kan termasuk barbar. Konten-konten aku nyeleneh tapi tetap dewasa. Meski begitu aku berupaya untuk tidak menyinggung orang lain," ungkap Dinar saat dihubungi media, Rabu (4/8/2021).

Wanita yang dikenal berprofesi sebagai disc jockey (DJ) itu mengungkapkan akan merealisasikan keinginannya turun ke jalan dengan hanya menggunakan bikini dalam bulan ini. Namun Dinar mengaku tak ingin memberitahukan detail kapan dan di mana akan melakukan aksinya untuk menghindari kerumunan.

"Realisasinya segera di bulan ini. Nggak malam. Ya lihat saja nanti (lokasinya di mana), kalau dikasih tahu nanti pada nongkrong. Dan pastinya di jalan, emang aku nggak berani?," lanjutnya.

Namun hingga saat ini wanita kelahiran 21 April 1993 itu mengaku masih menyiapkan mentalnya.

BACA JUGA Stres PPKM Diperpanjang, Dinar Candy Ancam Turun ke Jalan

"Sekarang sedang mengumpulkan mental. Dan aku masih takut risikonya kena ciduk Satpol PP karena disangka orang gila. Aku juga masih takut ama komentar ibu-ibu. Kan kalau aku selama ini tampil seksi musuhnya ibu-ibu tuch. Jadi sejauh ini masih menyiapkan mental," lanjutnya.

Meski niatannya ini termasuk cara yang ekstrem, namun Dinar mengimbau masyarakat jangan mengikuti ulahnya ini. Lantaran ini merupakan cara yang kurang baik. Namun ide ini merupakan ide pribadinya lantaran dirinya makin stres dengan kondisi seperti saat ini yang semua aktivitas dibatasi lantaran adanya virus Corona.

"Ya kalau terealisasi jangan ditiru. Ini hanya just for myself. Bukan ajakan, gila saya mau ngajak. Artis terkenal pada mau ikutan, ih aku nggak ngajak. Just myself aja. Cari ide sendiri saja, ekspresikan diri kalian sendiri," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com