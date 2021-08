Miliki Harta Rp 24,42 Triliun, Rihanna Resmi Jadi Miliader

Jumat, 6 Agustus 2021 | 09:40 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New Jersey, Beritasatu.com- Bintang pop Amerika Serikat (AS) Rihanna sekarang resmi menjadi miliarder dan musisi wanita terkaya di dunia. Seperti dilaporkan BBC, Kamis (5/8/2021), Forbes menyebut Rihanna memiliki kekayaan senilai US$ 1,7 miliar (Rp 24,42 triliun).

Menurut Forbes, sebagian kekayaan Rihanna yakni sebesar US$ 1,4 miliar (Rp 20,1 triliun) berasal dari nilai perusahaan kosmetik Fenty Beauty miliknya.

Sisa kekayaan Rihanna lainnya sebagian besar berasal dari perusahaan pakaian dalam, Savage x Fenty, senilai sekitar US$ 270 juta (Rp 3,87 triliun), dan penghasilan lainnya dari musik dan akting.

Rihanna adalah yang selebritas kedua setelah Oprah Winfrey sebagai penghibur wanita terkaya di dunia.

Rihanna yang bernama asli Robyn Fenty, meluncurkan Fenty Beauty pada 2017 dalam kemitraan dengan perusahaan barang mewah LVMH. Bintang pop ini memiliki kekayaan senilai US$1,7 miliar.

Pada saat itu, Rihanna mengatakan bahwa tujuan dari gerai kecantikan itu adalah untuk menarik "setiap jenis wanita" dan meluncurkan 40 warna alas bedak yang berbeda, yang pada saat itu sebagian besar belum pernah terjadi sebelumnya. Peluncuran itu mengarah pada apa yang disebut "Efek Fenty" saat merek pesaing memperluas rentang warna mereka untuk produk rias.

“Gerai ini menghasilkan lebih dari US$ 550 juta (Rp 7,9 triliun) pendapatan tahunan di tahun pertama,” kata LVMH.

Namun, tidak semua usaha bisnis Rihanna membuahkan hasil. Awal tahun ini, wanita berusia 33 tahun itu setuju dengan LVMH untuk menutup label fesyen Fenty-nya setelah kurang dari dua tahun berproduksi.

Penyanyi Barbados itu telah menjual lebih dari 250 juta rekaman, tetapi belum merilis album studio sejak Anti 2016. Namun, dia baru-baru ini terlihat syuting video musik dengan pacarnya, rapper A$AP Rocky.

Sumber: BeritaSatu.com