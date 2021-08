KlikFilm Hadirkan Film Dokumenter Olimpiade The Weight Of Gold

Jumat, 6 Agustus 2021 | 14:52 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Midway to Love dan film dokumenter Olimpiade The Weight Of Gold dua dari beberapa film yang diputar di KlikFilm pada Agustus 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia platform digital KlikFilm menghadirkan film-film berkualitas dari mancanegara. Bulan Agustus ini, mereka menghadirkan sebuah film dokumenter tentang Olimpiade berjudul The Weight of Gold.

Tak hanya itu pihaknya juga menghadirkan film berjudul Minamata yang diperankan oleh aktor Hollywood Johnny Depp untuk menambah keseruan penonton menyaksikan tayangan berkualitas.

BACA JUGA Film Horor I Will Survive Hadirkan Banyak Kejutan

"Sebagai platform digital KlikFilm dibulan kemerdekaan ini berupaya untuk menyajikan film-film berkualitas terutama film tentang kisah-kisah heroik dari mulai dari dunia olahraga dengan menghadirkan film dokumenter berjudul The Weight of Gold, lalu film yang diperankan aktor Johnny Depp serta berbagai film perjuangan lainnya. KlikFilm akan selalu menghadirkan film-film berbagai macam genre setiap bulannya," tutur Direktur Klik Film, Frederica dalam keterangan persnya, Jumat (6/8/2021).

Tak hanya akan menayangkan berbagai film dari mancanegara, Klikfilm juga akan menghadirkan film-film berkualitas dari dalam negeri yang tentunya bertemakan kisah perjuangan guna menyambut HUT RI ke 76 tahun.

BACA JUGA Tom Hanks Dikabarkan Bergabung di Film Baru Wes Anderson

"Selain itu akan ada juga film nasional yang akan hadir setiap bulannya. Kami akan terus berusaha untuk menghapus rasa dahaga pencinta film, dan hanya dengan berlangganan Rp 10.000 per minggu," tambahnya.

Selain kedua film tersebut, beberapa film yang akan tayang selama bulan Agustus 2021 ini di KlikFilm seperti The White Storm 2: Drug Lords yang dibintangi aktor kawakan Andy Lau, lalu film A Witness Out Of The Blue, Still Mine, Lore, Midway To Love dan beragam film lainnya yang sayang dilewatkan oleh para penonton setia film-film box office tanah air.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com