Deddy Corbuzier Umumkan Off dari Podcast

Rabu, 11 Agustus 2021 | 21:18 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Deddy Corbuzier mengumumkan off dari podcast, termasuk media sosial (medsos), dan Whatsapp. Informasi tersebut disampaikan Deddy lewat akun Instagramnya, Selasa (10/8/2021).

“For some reason I'm currently off Every socmed, Podcast, And Whatsapp. Deddy Corbuzier,” tulis Deddy dalam unggahannya seperti dilihat Beritasatu.com, Rabu (11/8/2021).

Berhentinya Deddy dari aktivitas dunia maya dapat dibilang mengejutkan. Sebab, Deddy mempunyai jutaan pengikut di medsos, yakni 9,9 juta di Instagram dan 15,3 juta subscriber di Youtube.

Podcast Deddy Corbuzier bertajuk “Close the Door”, kerap mengundang berbagai tokoh-tokoh nasional, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Deddy tidak memerinci alasannya non-aktif dari medsos.

Kolom komentar pun di Instagramnya pun dimatikan. Hanya tampak kalimat bijak secara singkat ditulis Deddy di kolom komentar.

“Even in the sheath the sword must be sharp – so too must the mind and the spirit be within the body,” demikian Deddy.

Sumber: BeritaSatu.com