Ini Pengakuan Deddy Corbuzier yang Terpapar Covid-19 dan Sempat Kritis

Jakarta, Beritasatu.com – Presenter, selebriti, sekaligus mentalist, Deddy Corbuzier akhirnya buka suara terkait alasan menghilang dari YouTube hingga media sosial. Ia mengumumkan dirinya dinyatakan positif Covid-19 dan mengalami kondisi yang kritis karena badai cytokine atau sitokin.

Hal ini diungkapkan Deddy di Instragram @mastercorbuzier miliknya pada Minggu (22/8/2021) yang menampilkan video wawancara di akun Youtube miliknya bersama dokter Gunawan.

Untuk itulah, selama dua pekan terakhir Deddy fokus pada kesehatannya, dan ia rehat dari seluruh aktivitas di media sosial. "Kini dia sudah sembuh dari virus yang menyerangnya itu," ujarnya.

Deddy kemudian mengungkapkan awal mula dirinya terpapar Covid-19. Yes it's Covid-19.

"Saya kena Covid-19 berawal dari saya ngurus keluarga yang hampir semua kena. Jadi saya ngurus rumah sakit, cari obat dan segala macam. Kontak saya dengan mereka terus-terusan," kata Deddy seperti dikutip dari kanal YouTube miliknya, Minggu (22/8/2021).

Menurut Deddy, kontak erat berkala dengan pengidap Covid-19 membuatnya turut terpapar. Namun Deddy sempat tak mau memusingkan kondisi tersebut karena merasa sudah menerapkan pola hidup sehat.

"Awalnya saya tidak khawatir. Saya pikir ya sudah lah ya, paling demam dua hari," imbuhnya.

Sempat dinyatakan sembuh beberapa hari setelah positif Covid-19, Deddy Corbuzier baru merasakan gejala hebat dua pekan setelahnya.

"Demam saya tiba-tiba naik, hampir sampai 40 derajad waktu itu. Saya juga vertigo," tutur ayah Azka Corbuzier ini.

Sadar ada yang salah dengan kondisinya, Deddy lantas datang ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan toraks. Hasil pemeriksaan cukup mengejutkan, paru-paru Deddy mengalami kerusakan parah.

Sempat diperbolehkan rawat jalan karena kondisi saturasi oksigen masih normal, Deddy kembali mengalami gejala serupa dua hari berselang hingga dilarikan ke rumah sakit lagi.

Ternyata, hasil pemeriksaan toraks Deddy sudah menunjukkan kerusakan di angka 60%. Oleh tim dokter, Deddy dinyatakan berada dalam fase badai sitokin.

Deddy menuturkan, ia terpapar virus Corona setelah mengalami demam tinggi mencapai 40 derajat celcius dibarengi vertigo.

Dari hasil tes medis, Deddy akhirnya diminta menjalani rawat inap dengan intensitas penanganan tinggi. "Waktu itu kondisinya demam, badan sakit semua. Ternyata badai sitokin ini sudah masuk fase kritis," pungkasnya.

"Somethings is wrong, saya CT Thorax ke RSPAD pada saat itu. Ketemu dokter-dokter yang luar biasa, ternyata ada kerusakan hitungannya 30, saya enggak tahu tuh 30% atau apa," ungkapnya.

Sebelumnya, tim dokter merekomendasikan dirinya untuk tetap dirawat di rumah sakit, namun tingkat saturasi oksigen Deddy yakni 99, masih normal.

Namun 2 hari berselang, ayahanda Azka Corbuzier ini kembali mengalami demam dan vertigo yang membuatnya harus dibawa ke Rumah Sakit Medistra dan kembali melakukan CT Thorax.

"Ketemu dokter Gunawan, dia bilang ini memburuk, ketika dicek CT Thorax sudah 60 dan keadaannya masuk dalam kondisi moment badai sitokin, di masa-masa badai sitokin," papar Deddy.

Mendengar diagnosa tersebut, Deddy mengaku kaget, karena setahu dia badai sitokin bisa membuat orang meninggal. Selain itu, Deddy juga rutin berolahraga dan minum vitamin setiap harinya.

"Saya olahraga tiap hari, vitamin D saya tinggi, zinc saya tinggi. Saya bisa kena tanpa gejala, lalu minggu kedua, hancur saya," ucap Deddy.

Sebelumnya Corbuzier mengumumkan off dari podcast, termasuk media sosial (medsos), dan Whatsapp. Informasi tersebut disampaikan Deddy lewat akun Instagramnya, Selasa (10/8/2021).

"For some reason i'm currently off every socmed, podcast, and wWhatsapp,” tulis Deddy dalam unggahannya seperti dilihat Beritasatu.com, Rabu (11/8/2021).

Berhentinya Deddy dari aktivitas dunia maya dapat dibilang mengejutkan. Sebab, Deddy mempunyai jutaan pengikut di medsos, yakni 9,9 juta di Instagram dan 15,3 juta subscriber di Youtube.

Podcast Deddy Corbuzier bertajuk “Close the Door”, kerap mengundang berbagai tokoh nasional, seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Deddy tidak memerinci alasannya non-aktif dari medsos.

Kolom komentar pun di Instagramnya pun dimatikan. Hanya tampak kalimat bijak secara singkat ditulis Deddy di kolom komentar.

“Even in the sheath the sword must be sharp – so too must the mind and the spirit be within the body,” demikian Deddy.

