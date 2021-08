Bigo Star Academy Diharapkan Jadi Wadah Kreativitas Anak Bangsa

Senin, 30 Agustus 2021 | 18:22 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Bigo Star Academy yang merupakan sebuah ajang pencarian bakat untuk menjadi seorang top influencer telah sukses digelar. Pada malam grand final yang digelar MInggu (29/8/2021) malam, para peserta ajang tersebut dinilai oleh dewan juri yang beranggotakan Ivan Gunawan, Choky Sitohang, Indra Bekti dan Nikita Mirzani.

CEO Goks Entertainment, Njoto Suntono mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan Bigo Star Academy. Njoto berharap ajang serupa akan menjadi wadah bagi kreativitas anak bangsa.

"Yang jelas saya berterimakasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar di acara Bigo Star Academy dan juga kepada para juri dan pelatih di Event ini dan berharap dapat membuat event-event baru yang dapat menjadi wadah kreativitas anak bangsa" kata Njoto dalam keterangannya kepada media, Senin (30/8/2021).

Pada grand final yang diselenggarakan dan disiarkan langsung melalui aplikasi Bigo live, delapan finalis yang tampil, yakni Refita Mega, Vista Vani, Jeje Silly, dan Gieya Alexandra menunjukkan kemampuan mereka bernyanyi. Sedangkan, Cuk Dance, Ayu Aulia dan Rafadya menampilkan kemampuannya menari, sedankan DJ USA peserta terakhir memiliki kemampuan dalam bidang disk jockey.

"Dan mereka yang tampil itu langsung diajari kemampuannya bernyanyi oleh Rieka Roslan, Lucky Idol, Doddy Katamsi. Mereka juga mendapatkan pelatihan seperti koreografi dari Rafael Tan dan pengarahan gaya dari Adi Surantha. Selain itu peserta mendapatkan ilmu-ilmu tentang public speaking, interpersonal skill, table manner dari Choky Sitohang dan juga mendapatkan kelas akting dari Indra Bekti dan Nikita Mirzani. Selain itu, para peserta juga berkesempatan langsung beradu akting dengan Nikita Mirzani. Kegiatan malam peserta diakhiri dengan sharing session soal seks edukasi oleh Zoya Amirin dan pengenalan diri peserta lebih dalam oleh Endah Hefeni Triwijayanti atau yang lebih dikenal dengan EHT," tambahnya.

Ivan Gunawan selaku dewan juri mengatakan, para peserta telah menunjukkan bakatnya masing-masing di depan para juri. Para peserta juga mendapat komentar dan saran yang membangun dari para juri agar mereka siap tampil dengan bakat yang mereka miliki.

"Bigo Live aplikasi live streaming yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyalurkan bakat secara instan, karena Bigo Live adalah satu aplikasi yang peminatnya banyak banget di Indonesia dan banyak yang sudah berhasil sampai saat ini. Jadi apabila mereka sudah menjadi finalis dan menjadi pemenang di Bigo Star Academy, pastinya mereka dapat terus berkarya di kemudian hari untuk menjadi top influencer,” kata Ivan Gunawan.

Pemenang ajang itu yang disebut The Winner of Bigo Star Academy mendapatkan uang senilai Rp 50 juta , runner up pertama mendapatkan uang Rp 30 juta dan runner up kedua mendapatkan uang Rp 20 juta. Selain uang tunai, seluruh peserta berkesempatan mendapatkan kontrak eksklusif dari Bigo Live selama setahun dengan gaji setiap bulannya. Para manajemen dan keluarga juga memiliki kesempatan untuk merekrut para peserta Top 8 Bigo Star Academy saat acara ini berakhir.

Sumber: BeritaSatu.com