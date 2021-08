Cerita Erick soal Lagu Meraih Bintang Tembus Most Streaming Single

Selasa, 31 Agustus 2021 | 15:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Theme song Asian Games 2018 berjudul Meraih Bintang yang dinyanyikan Via Vallen menjadi top streaming serta top request radio-radio Tanah Air sepanjang ajang olahraga terebsar Asia itu berlangsung. Belum lama ini lagu Meraih Bintang dinobatkan sebagai Most Streaming Single by Indonesian Female Artis ranking nomor empat dari platform distribusi digital Langitmusik. Lagu ciptaan Pay Burman dan Rustam Rastamanis ini telah didengar 724.000 kali sejak rilis hingga Agustus 2021. Hanya kalah dari dua lagu Rossa (Hati Yang Kau Sakiti/ Karena Cinta Yang Menemani) dan Siti Badriyah (Lagu Syantik).

Lagu ini awalnya tidak masuk dalam list panitia seleksi album untuk Asian Games. Namun berkat kejelian Menteri BUMN Erick Thohir yang mendengar lagu ini dan meminta dimasukkan dalam album. Setelah diskusi dengan produser album ini yaitu Abdee Negara, gitaris Slank, akhirnya Meraih Bintang terpilih menjadi official theme song Asian Games 2018.

“Saya ingin ada lagu dangdut. Kemudian Mas Abdee bilang sebenarnya ada opsi lagu dangdut, tetapi belum pernah diusulkan. Lagu itu diperdengarkan ke saya. Cocok. Saya senang karena mudah diingat, saya langsung terpikir bagus ini kalau yang nyanyi Via Vallen,” kenang Erick Thohir tentang muasal lagu Meraih Bintang dikutip Selasa (31/8/2021).

Banyak drama seru dari balik studio. Semisal pemilihan official theme song yang lumayan alot. Ada beberapa lagu calon theme song dengan berbagai keunggulan masing-masing yang diusulkan panitia yang khusus menangani album. Menteri BUMN yang oleh teman-temannya akrab disapa Chief ET ini bertahan dengan pendapatnya bahwa lagu yang bakal populer adalah bernuansa dangdut karena merakyat. Sebagai produser, Abdee Negara bekerja sama dengan Pay Burman dan Rustam Rastamanis sebagai arranger dan pencipta lagu berhasil menerjemahkan keinginan Erick dalam lagu Meraih Bintang yang kental berirama pop dangdut.

Dalam proses mencari penyanyi, Erick ikut sibuk dan menghubungi beberapa penyanyi karena awalnya Via Vallen menolak mengingat padatnya jadwal. Namun akhirnya Chief ET berhasil memastikan kesediaan Via Vallen. “Selain lagunya enak dan mudah dinyanyikan, liriknya bercerita tentang optimisme kemenangan serta sarat mengandung filosofi olahraga,” kata Erick yang saat itu Ketua Pelaksana Asian Games Jakarta Palembang 2018.

Sebagai bagian dari promosi Asian Games 2018, saat itu Meraih Bintang telah disadur dalam berbagai bahasa di negara-negara Asia. Di India dalam bahasa Hindi berjudul Himmat Ke Pankh oleh Siddharth Slathia, di Jepang dengan judul Hoshi wo Tsukame oleh Hiroaki Kato, Reach for the Stars oleh Jannine Weigel dalam bahasa Thai. Adapun dalam bahasa Mandarin oleh penyanyi Taiwan Jason Chen. Sementara dalam versi Arab dibawakan penyanyi Aseel Omran dari Saudi Arabia. Hebatnya semua lagu itu meledak di negaranya masing-masing.

Sumber: BeritaSatu.com