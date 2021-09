Bosan? Ini Rekomendasi Serial Netflix

Jumat, 3 September 2021 | 12:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tak terasa besok sudah weekend. Sayangnya dengan berlangsungnya PPKM, kita masih dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Eits, tapi jangan khawatir. Ada beberapa serial Netflix yang bisa dicoba untuk menghalau rasa bosan di rumah semasa PPKM. Simak daftarnya berikut ini:

New Amsterdam

New Amsterdam menceritakan kisah Max Goodwin (Ryan Eggold), seorang direktur baru yang eksentrik di rumah sakit tertua di Amerika. Sebagai seorang dokter berdedikasi tinggi, Goodwin bertekad mengubah status quo dan memberikan upaya terbaik menyelamatkan para pasien. Serial dokter yang dikemas dengan slice of life ini tidak jarang membuat penonton terharu.

Never Have I Ever

Mindy Kaling dan Lang Fisher berhasil merilis serial komedi remaja yang sangat relevan. Serial ini mengisahkan lika-liku kehidupan Devi Vishwakumar, anak SMA keturunan India-Amerika yang ingin menjadi populer di sekolahnya. Penonton akan menyaksikan bagaimana Devi menghadapi konflik percintaan, persahabatan, sekolah, dan mencari jati diri. Tak hanya lucu, Never Have I Ever juga disisipi momen mengharukan.

Bagi yang ingin nonton maraton, season kedua Never Have I Ever juga sudah tayang di Netflix.

Resident Evil: Infinite Darkness

Gamers pasti sudah tidak asing lagi dengan Resident Evil. Diproduksi dalam versi 3D, serial Resident Evil: Infinite Darkness akan mengajak penonton melihat bagaimana para manusia menghadapi wabah zombie. Plot menegangkan di hampir setiap scene menanti Anda.

You Are My Spring

Drama Korea ini mengisahkan kasus pembunuhan yang pelik. Narasi cerita dibuat dengan sangat baik dan dapat menyentuh hati penonton. Serial ini dibintangi Kim Dong Wook sebagai Joo Yeong Do dan Seo Hyun-Jin sebagai Kang Da-jeong.

Virgin River

Diangkat dari novel garapan Robyn Carr, Virgin River mengisahkan seorang perawat yang pindah ke sebuah kota kecil di California untuk memulai kehidupan baru. Namun, ia terkejut dengan apa dan siapa yang ia temui di kota tersebut. Dalam drama romantis ini, karakter Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) beradu manis dengan karakter Jack Sheridan (Martin Henderson).

Lupin

Karakter pencuri yang cerdas, ditambah plot yang penuh dengan rahasia dan kejutan. Ini jadi daya tarik terbesar yang membuat Lupin sangat populer dan ditunggu-tunggu oleh penonton kelanjutan kisahnya.

Saksikan akting Omar Sy sebagai Assane Diop, seorang pencuri gentleman di era modern yang terinspirasi dari tokoh Arsène Lupin karya Maurice Leblanc. Dalam serial ini, Assane mencoba untuk membalas dendam pada keluarga kaya raya yang telah menjebak ayahnya.

The Witcher

Jika Anda menikmati serial seperti Game of Thrones atau Vikings, ada kemungkinan Anda akan menyukai The Witcher. Kisah Geralt yang diperankan oleh Henry Cavill ini diangkat dari serial buku yang ditulis oleh Andrzej Sapkowski dengan judul yang sama. Selain serial, The Witcher juga diadaptasi dalam bentuk game. Serial ini akan memasuki season kedua dan bisa Anda nikmati di Netflix.

