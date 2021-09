Makna Bela Negara di Mata Agnez Mo

Sabtu, 4 September 2021 | 12:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ada sesuatu yang berbeda pada acara yang digelar Kementerian Pertahanan (Kemhan). Tak seperti acara-acara Kemhan lainnya yang terkesan serius, kali ini acara yang bertajuk “Ngopi Daring Bela Negara” justru terasa hangat, rileks, dan penuh canda tawa seiring hadirnya artis Indonesia yang kini bersinar di panggung internasional, Agnez Mo.

Agnez menyampaikan apa ia pahami sebagai bela negara, dari pengalamannya di industri hiburan hingga menembus pasar internasional.

“Aku ngerasa kalau namanya bela negara, itu caranya berbeda-beda. Dengan menjadi yang terbaik dari diri kita, to be the best version of me, itu adalah bela negara,” kata Agnez yang pernah memenangkan iHeartRadio Music Social Star Awards 2019 di Los Angeles, Amerika Serikat, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (4/9/2021).

Dalam perjalanan kariernya untuk menembus panggung dunia, tak jarang Agnez menghadapi keraguan banyak pihak, termasuk dari dalam negeri yang sempat muncul di berbagai media yang ada di Indonesia.

Namun Agnez mengatakan pandangan sebelah mata dari banyak pihak itu malah membuatnya semakin fokus.

“Bagiku, kompetisi adalah bertarung dengan diriku sendiri. Itu lebih penting. Makanya aku nggak pernah komentar orang lain karena aku tahu setiap orang punya jalannya sendiri,” kata musisi yang dikenal selalu menyelipkan budaya Indonesia dalam penampilannya di pentas internasional.

Agnez percaya ketika seseorang punya prestasi, ia bisa memberi pengaruh luas walaupun tidak berada di politik. Itu juga yang dibuktikan Agnez ketika ditunjuk menjadi duta MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking) dalam misi memberantas perdagangan manusia.

“Itu aku mencoba memberi influence melalui soft influence,” kata Agnez.

Ia mengaku pertama kali melangkah ke pasar internasional lewat single bertajuk “Coke Bottle” bersama rapper Timbaland dan T.I. dan sejak itu, ia berhasil membawa nama Indonesia bersinar di panggung dunia.

Sementara itu, Potensi Pertahanan (Pothan) Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendra Yudha menilai perspektif Agnez tentang bela negara itu selaras dengan apa yang dipahaminya.

“Saya pikir, bela negara itu banyak karya bukan banyak gaya," ujarnya.

Pada acara itu Agnez diangkat menjadi Duta Bela Negara dan diharapkan memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia.

