September, KlikFilm Hadirkan Film Nominasi Festival Toronto dan Venice Internasional

Senin, 6 September 2021 | 13:43 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki bulan September, Klik film sebagai platform digital film terbaik di Indonesia menghadirkan beragam film internasional yang masuk dalam ajang penghargaan Toronto International Film Festival (tiff) 2021 dan Venice Internasional Film Festival 2021.

Film-film seperti A Banquet (tiff), Aheed Knee (tiff), Bergman Island (tiff), Are You Lone Some Tonight? (tiff), Huda's Salon (tiff), Medusa (tiff), The Survivor (tiff), Silent Night (tiff), The Score (tiff), Night Riders (tiff), The Worst Person In The World (tiff), The Lost Daughter (Venice International Film Festival), Les Choses Humaines (Venice International Film Festival), dan Madeleine Collins (Venice International Film Festival) akan tampil di Klikfilm September 2021 ini.

"KlikFilm akan terus mengisi katalog-katalog filmnya dengan film-film terbaik dan bagus. Kami berharap ini dapat memberikan kepuasan untuk para penikmat film, dimana untuk bulan September 2021 ini, kita akan menghadirkan film-film yang masuk dalam ajang Toronto Internasional Film Festival 2021 dan Venice Internasional Film Festival 2021," ungkap Frederica selaku Direktur Klik Film, Frederica dalam keterangan persnya Senin (6/9/2021).

Frederica menambahkan beragam film tersebut memang cukup sukses di pasar internasional dengan terbukti masuk dalam ajang nominasi penghargaan film tingkat internasional. Sehingga pihaknya akan terus menghadirkan sajian yang berkualitas.

"Film-film yang kita pilih memang merupakan film berkualitas yang punya standar internasional dan juga dibuat oleh para sineas berbakat dari seluruh dunia. Dan ini demi kepuasan pelanggan kami," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com