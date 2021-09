Aktor Ikonik Prancis, Jean-Paul Belmondo Meninggal di Usia 88

Selasa, 7 September 2021 | 03:15 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Paris, Beritasatu.com - Jean-Paul Belmondo, bintang film yang karyanya bertahan dan dinikmati selama beberapa dekade dan genre, meninggal pada Senin (6/9/2021). Kantor pengacaranya menyebut Belmondo meninggal di rumahnya di Paris, setelah beberapa saat sakit, pada usia 88.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di Twitter bahwa Prancis telah kehilangan "harta nasional."

Jean-Paul Belmondo pertama kali menggemparkan dunia sinema pada 1960 melalui film Breathless. Pada film karya Jean-Luc Godard tersebut Belmondo berakting sebagai penjahat muda bernama Michel.



Jean-Paul Belmondo dan artis Amerika Jean Seberg, 11 February 1964.(AFP)

Salah satu perannya yang paling terkenal datang empat tahun kemudian, ketika ia membintangi The Man from Rio, sebuah film thriller mata-mata tipe James Bond yang plotnya sangat mengilhami film blockbuster Steven Spielberg Raiders of the Lost Ark dan protagonisnya, Indiana Jones.

Dia kemudian beralih ke film komedi dan aksi yang lebih mainstream, meskipun tidak pernah kehilangan kontak dengan akar rumah seninya.

Jean-Paul Belmondo lahir pada 9 April 1933 di Neuilly-sur-Seine, sekarang Hauts-de-Seine, pinggiran kota Paris.

Ibunya adalah seorang penari. Ayahnya, yang datang ke Paris dari Sisilia saat remaja, adalah seorang pematung terkenal.

Penulis dan seniman terkenal seperti Albert Camus adalah tamu tetap di keluarga Belmondo.



Belmondo (kiri), dalam sebuah pertandingan tinju di Paris. Foto diambil pada 1960-an.(AFP)

Sebagai anak laki-laki, Belmondo lebih tertarik pada olahraga daripada sekolah. Ia mengembangkan minat khusus pada tinju dan sepak bola.

Belmondo melakukan debut tinju amatirnya pada 10 Mei 1949 di Paris ketika ia mengalahkan Rene Desmarais dalam satu ronde.

Karier tinju Belmondo tidak terkalahkan, tetapi singkat. Dia memenangkan tiga kemenangan KO ronde pertama berturut-turut dari tahun 1949 hingga 1950. "Saya berhenti ketika wajah yang saya lihat di cermin mulai berubah," katanya di kemudian hari.

Sebagai bagian dari wajib militernya, ia bertugas di Aljazair sebagai prajurit selama enam bulan.

Ayah Belmondo mewariskan antusiasmenya terhadap seni kepada putranya. Setelah bermain dalam produksi amatir saat remaja, Belmondo memutuskan untuk menjadi aktor pada usia 16 tahun.



Belmondo pada 1 Januari 1973.(AFP)

Ia belajar di National Academy of Dramatic Arts di Paris. "Akting tidak terlalu sulit, tetapi Anda harus mempelajarinya," kata Belmondo.

Pada 1959, Belmondo menikah dengan penari Renee Constant. Mereka memiliki tiga anak sebelum bercerai pada tahun 1965.

Dari 1966 hingga 1974, ia tinggal bersama aktris Swiss Ursula Andress, yang menjadi terkenal sebagai gadis Bond pertama di film Dr No (1962).



Belmondo dan Natty Tardivel.(AFP)

Kemudia hidup bersama Laura Antonelli dari 1972 hingga 1980 dan aktris serta penyanyi Brasil Carlos Sotto Mayor dari 1980 hingga 1987.

Pada 1989, Belmondo yang berusia 56 bertemu penari 24 tahun, Natty Tardivel. Pasangan itu hidup bersama selama lebih dari satu dekade sebelum menikah pada tahun 2002.

Pada 13 Agustus 2003, Tardivel melahirkan anak keempat Belmondo yang ketika itu berusia 70. Belmondo dan Tardivel bercerai pada 2008.



Belmondo dan artis Swiss Ursula Andress pada 29 November 1968. (AFP)

Diusia senja, Belmondo menjalin hubungan dengan mantan model Playboy, Barbara Gandolfi, yang 42 tahun lebih muda darinya. Hubungan itu berakhir dengan skandal pada 2012.

Seperti dikutip dari The Guardian, di usia 76, kehidupan pribadi Jean-Paul Belmondo yang dulu tenang tiba-tiba berubah menjadi drama tingkat tinggi yang menyaingi plot layar lebarnya.

Aktor yang baru pulih dari stroke itu terlibat dalam kisah kehidupan nyata yang kompleks yang dijuluki Belmondo Affair.

Plot kehidupan itu melibatkan cintanya barunya pada mantan model Playboy, penyelidikan keuangan ke klub lap-dance Belgia, dan ancaman dari orang tak dikenal bahwa penggalan kepala putrinya akan dikirimkan melalui kotak sepatu.

Sejak awal, Gandolfi bersikeras kepada pers bahwa dia bukan orang bodoh. Ia bekerja dengan mantan pacarnya, Frederic Vanderwilt, menjalankan kerajaan tempat hiburan malam di Flanders, termasuk tempat lap-dance, klub swinger, dan berbagai kepentingan bisnis, mulai dari perusahaan minuman energi hingga persewaan mobil eksklusif di Dubai.



Belmondo bersama pasangannya Barbara Gandolfi, 23 April 2010. (AFP)

Polisi yang menyelidiki kemungkinan pencucian uang menggerebek sebuah klub malam yang dimiliki Gandolfi dan Vanderwilt, di pelabuhan Belgia di Ostend. Gandolfi dan Vanderwilt memberikan konferensi pers yang menyatakan mereka tidak bersalah. Belmondo diinterogasi sebagai saksi.

Belmondo yang lemah menyatakan hubungannya dengan Gandolfi telah membuatnya sangat bahagia dan menambahkan bahwa Gandolfi tidak bersalah. "Tidak ada yang memanipulasi saya," katanya.

Selama kariernya yang produktif, Belmondo muncul di lebih dari 80 film, setengahnya diproduksi pada 1960-an.

Meski sering memerankan gangster atau polisi dalam film kriminal dan thriller, ia juga membintangi melodrama bersama aktor seperti Romy Schneider dan Alain Delon.

Dijuluki "Bebel" oleh para penggemarnya, ia menjadi salah satu aktor Prancis paling populer di generasinya.

Sikap macho yang khas membuatnya bersinar di banyak film tahun 1970-an dan 1980-an.

Selama dekade-dekade itu, ia membintangi judul-judulnya yang paling populer, termasuk film thriller agen rahasia The Professional (1981), yang lagu temanya oleh Ennio Morricone juga menjadi hit internasional.



Belmondo (kiri) dan Alain Delon. Foto diambil pada 14 September 2010.(AFP)

Belmondo juga dikenal melakukan aksi spektakuler dan berbahaya dalam film aksinya.

Pada akhir 1980-an, ia membuat lebih sedikit film dan kembali ke akar teaternya dengan tampil dalam produksi panggung klasik.

Kesehatan Belmondo berubah pada 2001 ketika ia dirawat di rumah sakit Paris setelah menderita stroke.

Ia harus bersusah payah belajar berbicara dan berjalan lagi. Namun ia kembali berakting.

Kembalinya dia ke layar lebar dengan film 2008 A Man and His Dog merupakan sebuah come back yang gagal. Belmondo kemudian meminta maaf. Meski demikian ia mengakui bahwa film tersebut telah membantunya mengatasi efek strokenya.

Pada 2010, Belmondo mendapat penghargaan dari Los Angeles Film Critics Association atas karya hidupnya.

Setahun kemudian, ia menerima Golden Palm kehormatan di Cannes. Venesia juga memberikan penghormatan kepada aktor tersebut pada 2016 dengan Golden Lion.

Pada tahun 2017 kariernya dihormati dengan Cesar Award di Paris. Pada 2019, ia dianugerahi Legiun Kehormatan, penghargaan tertinggi Prancis.

Bertahun-tahun setelah pensiun dari dunia akting, Belmondo tetap dirayakan sebagai superstar di Prancis. Dan, seperti yang ditekankan oleh judul memoarnya, Mille viees valent mieux qu'une (1.000 Kehidupan Lebih Baik dari Satu), dia selalu menghargai kenyataan bahwa kariernya telah memungkinkannya untuk menjalani hidupnya sendiri sepenuhnya.

Sumber: DW