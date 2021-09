Koes Hendratmo Meninggal, Para Sahabat Ungkap Kesedihan

Selasa, 7 September 2021 | 14:58 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Meninggalnya penyanyi sekaligus presenter senior Koes Hendratmo yang diduga mengalami serangan jantung, membuat kaget dunia hiburan.

Banyak selebriti kaget dengan kabar meninggalnya Koes. Seperti yang diungkapkan presenter Helmi Yahya dalam akun media sosialnya, Selasa (7/9/2021).

"Innalillah wainna ilaihi rojiun! Selamat jalan, guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia! Semoga diterima disisi-Nya! You will be missed! Al Fatihah!" tulis Helmi.

Komedian Pandji Pragiwaksono mengaku kaget sekaligus kehilangan sosok pria kelahiran Yogyakarta, 9 Februari 1942 itu.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kehilangan sosok legendaris dari berpulangnya om @KoesHendratmo," tutur Pandji.

Kehilangan sosok Koes Hendratmo juga dirasakan musisi internasional Ananda Sukarlan yang diungkap melalui media sosialnya.

"Sangat sedih denger kepergian idola sejak masa kecilku, mas Koes Hendratmo. Semoga sekarang bahagia selamanya, kakak... #koeshendratmo," tulisnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, presenter acara Berpacu Dalam Melodi itu diberitakan meninggal dunia hari ini. Diduga, presenter berusia 79 tahun itu meninggal akibat penyakit serangan jantung. Berdasarkan penuturan pihak keluarga, Koes memang sudah sejak lama mengalami gangguan pada jantungnya.

Sumber: BeritaSatu.com