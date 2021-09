Selasa, 7 September 2021 | 15:39 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Presenter Tantowi Yahya mengungkapkan, presenter senior Koes Hendratmo diduga terkena serangan jantung.

"Jadi informasinya Mas Koes meninggal kemungkinan karena serangan jantung. Pembantu yang biasa datang pagi, tekan bel, dan telepon, tetapi tidak ada jawaban. Dan ketika sudah dibuka paksa ternyata mas Koes ditemukan sudah tidak ada," ungkap Tantowi, Selasa (6/9/2021).

Namun, Tantowi masih belum bisa memastikan penyebab meninggalnya presenter yang terkenal lewat acara Berpacu Dalam Melodi itu.

BACA JUGA Koes Hendratmo Meninggal, Para Sahabat Ungkap Kesedihan

"Yang pasti kita sangat berduka dengan meninggalnya beliau. Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan menempatkannya di tempat terbaik disisiNya. Informasi lain menyusul," tambah Tantowi.

Dihubungi terpisah, Nia yang merupakan manajer anak Koes, Bonita, mengatakan, presenter senior tersebut sudah sejak lama punya riwayat penyakit jantung.

BACA JUGA Penyanyi Senior Koes Hendratmo Meninggal di Usia 79 Tahun

"Kemungkinan beliau meninggal karena jantung. Karena memang beliau memang punya riwayat penyakit jantung, tetapi lebih jelasnya nanti biar mbak Bonita yang menginfokan karena tengah dalam perjalanan ke Jakarta," tandasnya.

Koes selain dikenal sebagai presenter, juga dikenal sebagai penyanyi. Koes telah melahirkan sejumlah album seperti Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com