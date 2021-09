Debut Solo Lisa Blackpink Ditonton 97 Juta Kali

Minggu, 12 September 2021 | 11:53 WIB

Seoul, Beritasatu.com- Aksi debut solo penyanyi Lisa Blackpink sudah ditonton 97 juta kali dan terus bertambah. Seperti dilaporkan CNA, Sabtu (11/9/2021), klip berjudul Lalisa tersebut memberikan penghormatan kepada Thailand, negara asal Lisa.

Rapper-penyanyi ini juga memberikan penghormatan kepada negara asalnya dengan mengenakan kostum tradisional Thailand dan menggabungkan tarian Thailand dalam videonya.

Dari koreografi hingga pakaian, bintang yang bernama asli Lalisa Manoban memberi perhatian ke akar Thailandnya, memberikan pujian pada negara tempat ia dibesarkan.

Video musik berdurasi tiga setengah menit itu tidak hanya menampilkan Lisa yang mengenakan kostum tradisional yang indah, koreografer berbakat juga menambahkan elemen tarian tradisional Thailand.

Kostum tersebut dirancang oleh merek Thailand Asava, dan dibuat menggunakan sutra brokat Thailand.

Merek Asava memang mengkhususkan diri dalam menciptakan versi modern gaun tradisional Thailand. Wanita berusia 24 tahun ini mengatakan kostum tradisional tersebut juga menampilkan pola "anyaman halus" dari provinsi Lamphun di Thailand Utara bagian atas.

Merek Asava mengungkapkan di Instagram bahwa potongan halus itu disulam dengan tangan, menggunakan kristal Swarovski.

“Saya sedang berbicara dengan produser Teddy Park dan ingin memasukkan getaran Thailand ke dalam lagu saya, dan dia membuat aransemen yang memiliki suasana Thailand yang sempurna. Saya menyukainya,” kata Lisa kepada surat kabar Inggris Metro dan media lainnya, Jumat.

Lisa adalah anggota ketiga Blackpink yang melakukan solo, mengikuti Jennie, yang merilis Solo pada November 2018, dan Rose, yang merilis On The Ground and Gone tahun ini.

Penggemar Lisa di Thailand telah melabelinya sebagai ikon nasional – untuk alasan yang bagus. Bintang pop ini lahir di provinsi Buriram Thailand dan dibesarkan di negara itu sebelum mencetak audisi yang mengubah hidup oleh label rekaman Korea Selatan YG Entertainment pada tahun 2010.

Lisa berusia 13 tahun saat itu, dan tidak pernah melihat ke belakang.

"Dia ikonik, ratu dan legenda," kata komentar di video musik resmi Lalisa di YouTube.

Anggota Blackpink lainnya juga merayakan debut Lisa, dengan karangan bunga mawar yang indah dan postingan khusus dari Jisoo mengatakan "Aku mencintaimu" dan "Aku bangga padamu".

