Peringati HWN Ke-3, Sena Wangi Gelar Forum Warisan Budaya Tak Benda 2021

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 23:01 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Suasana konpers ”Living ICTHF for WFP in Indonesia 2021” di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta Timur, Jumat, 8 Oktober 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Merayakan Hari Wayang Nasional (HWN) yang jatuh setiap tanggal 7 November, Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Sena Wangi) akan menggelar “Living Intangible Cultural Heritage Forum (ILCHF) for Wayang Puppet Theater (WPT) in Indonesia 2021” atau Forum Warisan Budaya Tak Benda yang Hidup Bagi Wayang di Indonesia pada 7 - 9 November 2021.

Acara ini diselenggarakan dalam tiga format kegiatan yakni atraksi, diskusi, dan ekskursi.

Demikian dikatakan Ketua Umum Sena Wangi Suparmin Sunjoyo dalam konpers ”Living ICTHF for WFP in Indonesia 2021” di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta Timur, Jumat (8/10/2021).

Suparmin mengatakan, Hari Wayang Nasional memiliki landasan hukum yang kuat, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2018. Oleh karena itu, bangsa Indonesia punya kewajiban, khususnya komunitas dan berbagai organisasi pewayangan untuk memperingati HWN setiap tanggal 7 November.

Peringatan HWN tahun 2021 ini sekaligus dijadikan momentum penyelenggaraan "Living Intangible Cultural Heritage Forum for Wayang Puppet Theater in Indonesia", serta dirilisnya "Rumah Wayang Dunia".

Ketua Pelaksana Program Living ICHF for WPT in Indonesia, Nurrachman Oerip menjelaskan acara ini diselenggarakan Sena Wangi dalam rangka memeriahkan peringatan HUT yang ketiga HWN.

“Acara ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi pelaku seni dan budaya, khususnya komunitas wayang Indonesia agar peringatan HWN makin dinamis, dan berkemajuan,” ujar Nurrachman.

Program Living ICH Forum for WPT in Indonesia menjadi forum komunikasi interaktif budaya antarpemangku kepentingan di lingkup nasional maupun internasional.

“Program ini bertujuan mendorong bertumbuh kembangnya people to people contact and cooperation antarbangsa dan negara berdasarkan paradigma kebudayaan sebagai bridge builder of humanity karena sejatinya culture is a humanlink of understanding,” ujarnya.

Wayang, kata Nurrachman, dapat menjadi komponen pendukung pembentukan karakter bangsa, sekaligus mempertahankan eksistensinya sebagai budaya bangsa.

“Waktu terus berganti. Zaman berubah, namun wayang tetap eksis. Tidak hanya sebagai tontonan, tetapi juga tatanan dan tuntunan, sarana pembentukan karakter, terutama untuk generasi muda,” ujar pemrakarsa program "Living ICH Forum for WPT in Indonesia" ini.

Rumah Wayang Dunia

Ketua Bidang Humas dan Kemitraan Sena Wangi, Eny Sulistyowati menyampaikan penyelenggaraan program Living ICH Forum for WPT in Indonesia pada tahun 2021, adalah rintisan awal menjadikan Indonesia "Rumah Wayang Dunia".

“Sejak tiga tahun lalu Indonesia telah melakukan berbagai langkah dan tahapan menjadi tuan rumah ‘Festival Wayang Dunia.’ Namun karena pandemi Covid-19 acara tersebut mundur, hingga insya Allah tahun ini dapat kita laksanakan bersamaan dengan peringatan HWN ke-3,” ujar Eny.

Menurut Eny, pihaknya akan terus mengerahkan seluruh potensi. Memanfaatkan segala daya upaya, kekuatan seni dan budaya Indonesia khususnya wayang Indonesia bagi terbangunnya fondasi kokoh arsitektur Indonesia sebagai "Rumah Wayang Dunia".

Program Living ICH Forum for WPT in Indonesia, terang Eny, diselenggarakan dalam tiga format kegiatan, yaitu atraksi, diskusi dan ekskursi.

Materi atraksi di antaranya pergelaran wayang, baik klasik maupun kontemporer, serta pergelaran wayang internasional yang diikuti peserta dalam negeri dan mancanegara. Pergelaran ini akan disiarkan secara live streaming melalu channel Youtube Sena Wangi.

Acara berikutnya berupa diskusi melalui acara seminar berskala internasional, dengan topik antara lain “Konektivitas Pemajuan Kebudayaan dengan Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan”, “Peran Wayang sebagai Sarana Pembangunan Karakter dan Jati Diri Bangsa”, dan “Tantangan dan Peluang Pemajuan Seni dan Budaya Wayang di Masa Depan”.

Narasumber berasal dari dalam dan luar negeri antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut-Institut Seni Indonesia, Perwakilan Unesco di Jakarta, anggota ASEAN Puppetry Association (APA), Singapura dan Belanda.

Selanjutnya ada talkshow dengan topik “Peran serta wayang Indonesia dalam Pemajuan Kebudayaan, sebagai bagian integral pembangunan infrastruktur non-fisik Indonesia”.

Pada bagian ekskursi mempromosikan berbagai potensi budaya, termasuk keragaman budaya kuliner nusantara, eksibisi virtual industri kerajinan wayang dan produk turunannya, serta berbagai ragam produk kerajinan seni dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Ada juga pameran secara virtual tentang museum benda seni dan budaya maupun artefak budaya bernilai sejarah peradaban nusantara. Ekspose capaian Sena Wangi dalam pemajuan budaya wayang Indonesia.

“Kegiatan bersifat lintas sektor ini melibatkan peran serta dan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga pemerintah terkait, perguruan tinggi, lembaga bisnis, serta komunitas seni dan budaya, khususnya wayang,” terang Eny.

Acara ini, kata Eny, diharapkan semakin memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi. Sebagai bangsa di dunia yang selalu berkomitmen menjaga, melestarikan dan mengembangkan budayanya. Terutama budaya adiluhung wayang yang sudah diakui sebagai budaya dunia.

“Kegiatan atraksi, diskusi dan ekskursi merupakan upaya promotif bernuansa edutainment (education-entertainment), dengan spirit Indonesia centris. Merayakan Hari Wayang Nasional Ke-3 untuk memperkokoh persatuan-kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika,” tutup En.

Sumber: BeritaSatu.com