Ini Daftar Lengkap Nominasi Piala Citra 2021

Minggu, 10 Oktober 2021 | 21:38 WIB

Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Festival Film Indonesia (FFI) 2021 mengumumkan daftar nominasi yang akan memperebutkan Piala Citra. Nominasi dibacakan oleh empat duta FFI 2021, yakni Tissa Biani, Jefri Nichol, Angga Yunanda dan Prilly Latuconsina dari Dome Park Senayan, Jakarta, Minggu (10/10/2021).

Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia akan diadakan pada 10 November 2021 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan dan disiarkan langsung secara daring melalui akun YouTube Festival Film Indonesia, Kemendikbudristek RI, dan Budaya Saya.

Berikut daftar lengkap 22 nominasi kategori Penghargaan Piala Citra FFI 2021:

Nomine Film Cerita Panjang Terbaik:

1. "Ali & Ratu Ratu Queens"

Produksi: Palari Films

Produser: Muhammad Zaidy, Meiske Taurisia

2. "Bidadari Mencari Sayap"

Produksi: Citra Sinema, MD Pictures

Produser: Deddy Mizwar

3. "Cinta Bete"

Produksi: Innomaleo Films

Produser: Muspita Leni Lolang

4. "Paranoia"

Produksi: Miles Films

Produser: Mira Lesmana

5. "Penyalin Cahaya"

Produksi: Rekata Studios, Kaninga Pictures

Produser: Adi Ekatama, Ajish Dibyo

6. "Preman"

Produksi: Introversy

Produser: Randolph Zaini, Ryan Ricardo

7. "Yuni"

Produksi: Fourcolours Films, Starvision Produser: Ifa Isfansyah, Chand Parwez Servia

Nomine Sutradara Terbaik:

1. Aria Kusumadewa - "Bidadari Mencari Sayap"

2. Kamila Andini – "Yuni"

3. Lucky Kuswandi – "Ali & Ratu Ratu Queens"

4. Randolph Zaini – "Preman"

5. Riri Riza – "Paranoia"

6. Wregas Bhanuteja – "Penyalin Cahaya"

Nomine Penulis Skenario Asli Terbaik:

1. Gina S. Noer – "Ali & Ratu Ratu Queens"

2. Henricus Pria, Wregas Bhanuteja – "Penyalin Cahaya"

3. Kamila Andini, Prima Rusdi – "Yuni"

4. Randolph Zaini – "Preman"

5. Titien Wattimena, Lina Nurmalina – "Cinta Bete"

Nomine Penulis Skenario Adaptasi Terbaik:

1. Alim Sudio – "Layla Majnun"

2. Gea Rexy, Bagus Bramanti, Charles Gozali – "Sobat Ambyar"

3. Lelelaila – "Asih 2"

4. M. Irfan Ramli – "Generasi 90-an: Melankolia"

Nomine Pemeran Utama Pria Terbaik:

1. Chicco Kurniawan - "Penyalin Cahaya"

2. Deddy Mizwar - "Sejuta Sayang Untuknya"

3. Iqbaal Ramadhan - "Ali & Ratu Ratu Queens"

4. Jefri Nichol - "Jakarta VS Everybody"

5. Khiva Iskak - "Preman"

6. Reza Rahadian - "Layla Majnun"

Nomine Pemeran Utama Perempuan Terbaik:

1. Arawinda Kirana - "Yuni"

2. Hana Prinantina Malasan - "Cinta Bete"

3. Nirina Zubir - "Paranoia"

4. Shenina Syawalita Cinnamon - "Penyalin Cahaya"

5. Wulan Guritno - "Jakarta VS Everybody"

Nomine Pemeran Pendukung Pria Terbaik:

1. Dimas Aditya - "Yuni"

2. Giulio Parengkuan - "Penyalin Cahaya"

3. Jerome Kurnia - "Penyalin Cahaya"

4. Kiki Narendra - "Preman"

5. Muzakki Ramdhan - "Preman"

Nomine Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik:

1. Asmara Abigail - "Yuni"

2. Asri Welas - "Ali & Ratu Ratu Queens"

3. Dea Panendra - "Penyalin Cahaya"

4. Djenar Maesa Ayu - "Cinta Bete"

5. Marissa Anita - "Ali & Ratu Ratu Queens"

Nomine Pengarah Sinematografi Terbaik:

1. Anggi Frisca - "Layla Majnun"

2. Batara Goempar, I.C.S - "Ali & Ratu Ratu Queens"

3. Gunnar Nimpuno, I.C.S - "Penyalin Cahaya"

4. Roy Lolang, I.C.S - "Cinta Bete"

5. Yudi Datau, I.C.S - "Nona"

Nomine Pengarah Artistik Terbaik:

1. Budi Riyanto Karung - "Yuni"

2. Dita Gambiro - "Penyalin Cahaya"

3. Eros Eflin, Roxy Martinez - "Ali & Ratu Ratu Queens"

4. Okie Yoga Pratama - "Cinta Bete"

5. Tepan Kobain, Angga Prasetyo - "Layla Majnun"

Nomine Penata Efek Visual Terbaik:

1. Bintang Adi Pradana - "Preman"

2. Capluk - "Layla Majnun"

3. Harris Reggy - "Asih 2"

4. Kelik Wicaksono - "Generasi 90-an: Melankolia"

5. Nara Dipa - "Yuni"

6. Rivai Chen - "Ali & Ratu Ratu Queens"

7. Stefanus Binawan Utama - "Penyalin Cahaya"

Nomine Penyunting Gambar Terbaik:

1. Ahmad Yuniardi - "Penyalin Cahaya"

2. Aline Jusria - "Ali & Ratu Ratu Queens"

3. Arifin Cu’unk, Panca Arka Ardhiarja - "Jakarta VS Everybody"

4. Cesa David Luckmansyah - "Yuni"

5. Wawan I. Wibowo, Liliek Subagyo - "Cinta Bete

Nomine Penata Suara Terbaik:

1. Aria Prayogi - "Paranoia"

2. Aria Prayogi, Suhadi – "Asih 2"

3. Sutrisno, Satrio Budiono - "Penyalin Cahaya"

4. Sutrisno,Wahyu Tri Purnomo "Yuni"

5. Yusuf Tatawari, Wahyu Tri Purnomo, Pat O’leary - "Ali & Ratu Ratu Queens"

Nomine Penata Musik Terbaik:

1. Andi Rianto - "Layla Majnun"

2. Mar Galo, Ken Jenie - "Ali & Ratu Ratu Queens"

3. Mar Galo, Ken Jenie - "Yuni"

4. Thoersi Argeswara - "Cinta Bete"

5. Yennu Ariendra - "Penyalin Cahaya"

Nomine Pencipta Lagu Tema Terbaik:

1. Bam Mastro

Lagu: “Never Look Back”

Penyanyi: Aurora Ribero – "Ali & Ratu Ratu Queens"

2. Iqbaal Ramadhan & Tarapti Ikhtiar Rinrin–Lagu: “On My Own”

Penyanyi: Svmmerdose – "Ali & Ratu Ratu Queens"

3. Oscar Lolang & Titien Wattimena

Lagu: “Doa”

Penyanyi:Oscar Lolang – "Cinta Bete"

4. Mian Tiara

Lagu: “Di Bawah Langit Raksasa”

Penyanyi: Mian Tiara, Shenina Cinnamon, Dea Panendra – "Penyalin Cahaya"

5. Umar Muslim

Lagu: Musikalisasi Puisi Karya Sapardi Djoko Damono “Hujan Bulan Juni” – Dimainkan Oleh Ken Jenie Dan Mar Galo – "Yuni"

Nomine Penata Busana Terbaik:

1. Aldie Harra - "Layla Majnun"

2. Fadillah Putri Yunidar - "Penyalin Cahaya"

3. Gemailla Gea Gerantiana - "Cinta Bete"

4. Hagai Pakan - "Yuni"

5. Karin Wijaya - "Ali & Ratu Ratu Queens"

6. Rinaldi Fikri - "A Perfect Fit"

Nomine Penata Rias Terbaik:

1. Astrid Sambudiono - "Penyalin Cahaya"

2. Eba Sheba - "Yuni"

3. Maria Margaretha Earlene- "Asih 2"

4. Marshya D. Martha- "Ali & Ratu Ratu Queens"

5. Novie Ariyanti - "Preman"

6. Rinie May, Cherry Wirawan - "Layla Majnun"

Nomine Film Cerita Pendek Terbaik:

1. "Dear To Me"

Sutradara: Monica Vanesa Tedja

Produser: Astrid Saerong, Felix Schwegler

2. "Kisah Cinta Dari Barat"

Sutradara/Produser: M. Reza Fahriyansyah

3. "Laut Memanggilku"

Sutradara: Tumpal Tampubolon

Produser: Mandy Marahimin

4. "Lika Liku Laki"

Sutradara: Khozy Rizal

Produser:Johnbadalu, Bruno Smadja, Khozy Rizal

5. "Sedina"

Sutradara: Bertrand Valentino

Produser:Rangga Fadhil M.S

Nomine Film Dokumenter Panjang Terbaik:

1. "Bara (The Flame)"

Sutradara: Arfansabran

Produser:Gita Fara

2. "Catharina Leimena: Show Must Go On"

Sutradara/Produser: Patar Simatupang

3. "Invisible Hopes"

Sutradara/Produser:Lamtiar Simorangkir

4. "Kemarin"

Sutradara: Upie Guava

Produser: Dendi Reynando

5. "Parherek (Penjaga Monyet)"

Sutradara: Onny Kresnawan

Produser: Ria Novida Telaumbanua

Nomine Film Dokumenter Pendek Terbaik:

1. "Different Touch In Batik"

Sutradara: I Made Suniartika

Produser: Lila Rosanti

2. "Love Birth Life"

Sutradara: Mahatma Putra

Produser: Natasha May

3. "Noken Rahim Kedua"

Sutradara: Adi Sumunar

Produser: Yulika Anastasia Indrawati

4. "Scene From The Unseen (Merupa)"

Sutradara: Ary Aristo

Produser: Mandy Marahimin

5. "Three Faces In The Land Of Sharia"

Sutradara::Davi Abdullah

Produser: Masridho Rambey

Nomine Film Animasi Panjang Terbaik:

1. "Adit Sopo Jarwo The Movie"

Sutradara: Hanung Bramantyo & Eki N.F.

Produser: Manoj Punjabi

Produksi: MD Pictures

2. "Nussa

Sutradara: Bony Wirasmono

Produser: Ricky "Sapoy" Manoppo & Anggia Kharisma Produksi: The Little Giantz, Visinema Pictures

3. "Riki Rhino"

Sutradara: Erwin Budiono

Produser:Lucki Lukman Hakim, Genesis Timotius Produksi: Batavia Pictures

Nomine Film Animasi Pendek Terbaik

1. "Ahasveros"

Sutradara: Bobby Fernando

Produser: Kemal Hasan, Salima Hakim, Yohanes Merci

2. "Black Winter"

Sutradara/Produser: Noviandra Santosa

3. "Cipak Cipuk"

Sutradara/ Produser:Andra Fembriarto

4. "Malam Jumawut 2"

Sutradara: Yudhatama

Produser: Amin Wibawa

5. "Timeline"

Sutradara: Dimas Surya

Produser:Indysky

Nominasi Karya Kritik Film Terbaik (Penghargaan Khusus)

1.“Ali & Ratu Ratu Queens: Keluarga Nuklir Dan Jejak "American Dreams" (Non-Tulisan)” – Aulia Adam – Tirto.Id dan Youtube.com/Tirtoid

2. “Asih 2: Cermin Horor Kontemporer"–Miftachul Arifin & Agustinus Dwi Nugroho – Montasefilm.Com

3. “Dear To Me: Seperti Rusa,Rindu Harus Dibayar Duka”– Adrian Jonathan Pasaribu – Cinema Poetica

4. “Going Gaga Kejahanaman: Martabat Dan Pandangan Dunia Perempuan Tanah Jahanam" – Kukuh Yudha Karnanta – sites.google.com/fib.unair.ac.id/kukuhyudhakarnanta

5. “X&Y:Hiruk Pikuk Film Vertikal”– Julita Pratiwi–Cinema Poetica

Sumber: ANTARA