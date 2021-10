IndiHome Bersama Catchplay+ Tayangkan Emmy Awards Ke-73

Jumat, 15 Oktober 2021 | 15:27 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

IndiHome, layanan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama Catchplay+ sukses menayangkan The 73rd Emmy Award Show. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - IndiHome, layanan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bersama Catchplay+ sukses menayangkan The 73rd Emmy Award Show, ajang penghargaan serial TV tahunan bergengsi yang digelar oleh Academy of Television Arts and Science sejak 1949.

“Bersama Catchplay+, kami berhasil menghadirkan tayangan The 73rd Emmy Award Show secara eksklusif,” kata Executive General Manager TV dan Video Telkom AA Gede Mayun dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).

BACA JUGA Dukung Seni dan Budaya, Indihome Kemas Program Indonesia Keren

Sementara CEO Catchplay+ Group, Daphne Yang mengungkapkan penayangan secara Emmy Awards ke-73 secara live dan eksklusif tersebut merupakan yang pertama kali bagi penonton di Indonesia dan Taiwan. “Ke depannya, kami berupaya menghadirkan lebih banyak program yang bisa ditayangkan langsung seperti ini kepada pelanggan, selain film dan serial terbaru yang menjadi ciri khas kami,” lanjut Daphne.

BACA JUGA Indihome Siarkan Informasi Mendalam soal Sektor Kelautan dan Perikanan

Daphne melanjutkan, bagi pelanggan bulanan Catchplay+ yang akan menikmati live dan eksklusif dapat menikmati video subtitle on demand tanpa biaya tambahan. Akun Catchplay+ juga dapat digunakan hingga dua perangkat secara bersamaan untuk menonton video berbeda, atau menyaksikan siaran langsung secara bersamaan, sehingga menghadirkan kenyamanan untuk berbagi bersama keluarga dan sahabat.

Selama 72 tahun, Emmy Awards memberikan penghargaan kepada insan di pertelevisian, mulai aktor dan aktris hingga orang-orang di balik layar. Kategori yang dilombakan adalah tayangan serial seperti serial drama, serial komedi, miniserial, musik, dan komedi. Dalam serial tersebut, dipilih serial terbaik, aktor atau aktris utama, hingga aktor atau aktris pendukung terbaik.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily