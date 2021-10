Ed Sheeran Rilis Album Keempat di Masa Isolasi Covid-19

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 11:35 WIB

Oleh : CAH

London, Beritasatu.com - Ed Sheeran merilis album solo keempatnya bertajuk "= (equal)", di tengah menjalani masa isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19. Album itu menjadi kelanjutan dari album- album sebelumnya yang juga menggunakan simbol- simbol dalam perhitungan matematika.

Pelantun lagu populer "Shape of You" dan "Thinking Out Loud" itu mengajak istri dan putrinya untuk membuat lagu di album terbaru itu.

Kritikus musik yang menikmati karya terbaru Ed menyebut formula sukses yaitu jujur lewat lirik membuat Ed terus dinanti dan karyanya dinikmati penggemar globalnya.

"Apa yang dia lakukan dengan baik pada dasarnya tidak dapat dibantah: menyediakan lagu yang memenuhi kebutuhan emosional momen universal," ujar kritikus musik di surat kabar Inggris Telegraph.

Ed diketahui telah menjual lebih dari 150 juta rekaman di seluruh dunia.

Sebelumnya, Ed Sheeran mengumumkan dirinya terpapar Covid-19 dan tengah menjalani masa isolasi. Pengalamannya itu dibagikan kepada para penggemarnya dan menyebabkan konser langsungnya ditunda.

Meski demikian, ia tetap mengadakan konser dari rumah semaksimal mungkin agar tak mengecewakan orang- orang yang sudah menanti.

Ia terbukti positif Covid-19 usai menjalani pemeriksaan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di Inggris akibat merebaknya varian baru dari SARS-CoV-2.

Sumber: Antara, Reuters