Poppy Capella Rilis Single Bertajuk "And I’m Going Down"

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 13:02 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai penyanyi, Poppy Capella memang cukup dikenal sebagai musisi yang serba bisa. Tak hanya piawai menyanyikan lagu-lagu bergenre dangdut, wanita kelahiran 22 Oktober 1991 itu ternyata piawai bernyanyi untuk genre lainnya.

Seperti single bertema Pop R ‘n B yang baru dirilisnya berjudul And I’m Going Down tepat di usianya ke 30 tahun kemarin.

"Rencana untuk keluar dari imej yang lama sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, tapi akhirnya ketemu momen yang pas, yaitu ulang tahunku ini, dimana aku ingin dikenal sebagai penyanyi pop instead of dangdut dan hopefully, aku bisa ubah persepsi masyarakat agar mereka lihat bahwa aku tuh bisa bawain segala macam genre lagu tanpa menutupi jejak karier aku," ungkap Poppy saat berbincang dengan sejumlah media, Jumat (29/10/2021).

BACA JUGA Ed Sheeran Rilis Album Keempat di Masa Isolasi Covid-19

Dijelaskan pula oleh keponakan Inul Daratista itu, tantangan menyanyikan lagu berirama Pop r'n b yang dinyanyikannya ini dihadirkannya dengan alunan musik manja yang diharapkan akan bisa dinikmati oleh para penikmat musik di tanah air.

"Lagu ini bercerita tentang pertemuan tidak disengaja antara seorang wanita dan pria terkenal yang berujung cinta lokasi (Cinlok). Keduanya akhirnya menjalin hubungan asmara yang sangat romantis, namun ternyata semua kisah manis ini hanya sekedar ilusi semata karena mereka sebenarnya sudah memiliki pasangan masing-masing," tambahnya.

Untuk penggarapannya, Poppy dibantu rekannya Renn Miko memang menulisnya sendiri, namun untuk urusan musik, dirinya menggandeng Kevin Victoriel sebagai music arranger dan mixing engineer, VxN Music sebagai co-producer serta Sage Audio di Amerika Serikat untuk mastering.

BACA JUGA Terjun ke Industri Musik, Putri Bimbim Slank Mezzaluna Rilis Single Perdana

"Yang jelas single ini merupakan wujud kegemaran aku dengan apapun jenis musik. Dimana sebagai seorang penyanyi, aku harus mampu bernyanyi dalam genre musik apapun. Dan untuk urusan videoklipnya sendiri sejauh ini masih coba kita bicarakan dan yang pasti akan suprise-suprise lain yang akan aku siapkan buat semua pecinta musik tanah air," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com