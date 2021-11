Digelar di Jababeka, Jazz Goes to Golf Country Club Berjalan Sukses

Kamis, 4 November 2021 | 19:56 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

President University (PresUniv) menggelar Jazz Goes to Golf Country Club, di Jababeka Golf & Country Club – Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. (Foto: Istimewa)

Bekasi, Beritasatu.com - President University (PresUniv) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Jazz Goes to Campus 2021, Minggu (31/10/2021). Dinamakan Jazz Goes to Golf Country Club, karena acara ini diselenggarakan di Jababeka Golf & Country Club – Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Lokasi ini merupakan tempat berkumpulnya para pemain golf kalangan ekapatriat dari Jepang, Korea, Tiongkok, Taiwan, dan, Singapora, yang berasal dari sekitar 2000 perusahaan multinasional di Kawasan Industri Jababeka.

Acara ini juga sangat spesial karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-67, Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP), Budi Susilo Soepandji. Jazz Goes to Golf Country Club ini diselenggarakan dengan tujuan agar di tengah situasi pasca pandemi Covid-19 yang sulit seperti ini, semangat dan energi civitas academica PresUniv tetap aktif dan tidak pernah lesu.

Terlebih lagi, penyelenggaraannya di Jababeka Golf & Country Club merupakan tanda bahwa PresUniv siap untuk memulai perkuliahan offline dan merencanakan untuk mengadakan outdoor learning ke depannya.

Turut hadir dalam acara ini Rektor PresUniv Jony Oktavian Haryanto dan jajaran dan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat. Tidak hanya itu, hadir juga Head of City Council Jababeka, Sumardi.

Pendiri Grup Jababeka SD Darmono menyampaikan bahwa Jabebabeka Golf & Country Club merupakan tempat yang tepat dan aman untuk mengadakan berbagai macam acara, seperti reuni misalnya. Ini karena tempat ini menerapkan prokes yang ketat dan acara berlangsung di luar ruangan.

Ia juga menambahkan bahwa PresUniv dapat melaksanakan perkuliahannya di sini. “Mahasiswa saya kira juga akan senang kalau kuliahnya outdoor seperti ini. Boleh sambil berenang lagi,” candanya.

Darmono optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk bangsa Indonesia. Ia memberikan contoh bagaimana Jababeka, daerah yang dulunya kurang bermanfaat, bisa menjadi seperti sekarang ini, yaitu hijau, ada lapangan golf, ribuan perusahaan dari 34 negara, ada PresUniv, dan sekolah Presiden lainnya.

Setuju dengan yang disampaikan Darmono, Budi berharap berharap acara-acara berikutnya dapat mengeksplorasi sudut-sudut lain di Jababeka Golf. karena masih banyak pemandangan yang indah di Kota Jababeka.

Kemudian ia memperkenalkan Hary Wisnu Yuniarta, Konduktor President University Student Orchestra, yang akan mempersembahkan penampilan musiknya, serta lagu-lagu yang akan dibawakan pada acara ini.

“Tema hari ini adalah lagu-lagu kuno tahun 70 sampai 90an. Pak Darmono juga akan menyumbangkan lagu nanti,” katanya. Budi juga menyampaikan bahwa rencananya acara Jazz Goes to Campus ini akan diadakan setiap tahun dan dimeriahkan oleh seluruh sekolah Presiden.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan oleh Rektor dan jajaran YPUP. Tidak menunggu lama, Budi kemudian mempertunjukkan kemampuan musiknya memainkan saksofon dengan lagu What a Wonderful World yang berkolaborasi dengan Hary.

Pertunjukkan musik terus berlanjut dengan penampilan yang berbeda-beda. Semua yang hadir merasa sangat senang dan terhibur, bukan hanya oleh penampilan musik saja tapi juga suasana dan pemandangan yang indah dan rapi di Jababeka Golf & Country Club yang didesain oleh Nick Faldo.

Jababeka Golf & Country Club benar-benar menunjukkan tempat yang fungsional untuk berbagai acara. Apalagi tempat ini juga memiliki berbagai sarana lain, seperti outbond, kolam renang, lapangan tenis, hingga restoran bagi yang ingin memuaskan hasrat kulinernya.

Sumber: BeritaSatu.com