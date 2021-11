Jadi “Box Office”, Debut Film “Eternals” Meleset dari Proyeksi

Senin, 8 November 2021 | 10:24 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Film adaptasi komik Marvel "Eternals" melonjak ke puncak box office akhir pekan. Namun debutnya senilai US$ 71 juta itu meleset dari proyeksi pembuat film superhero itu sekitar US$75 juta.

Kemungkinan ulasan film tersebut dari para kritikus yang memberi nilai rendah, membungkam film ini. Sebab, kisah sekelompok makhluk luar angkasa yang seperti dewa, tidak memiliki resonansi dari adaptasi buku komik Marvel lainnya. Marvel telah berhasil memperkenalkan pahlawan yang kurang dikenal, seperti “Guardians of the Galaxy”, kepada penggemar film dan melahirkan waralaba yang sukses bersama mereka, tetapi serial itu mendapat dukungan dari para kritikus dan juga memulai debutnya sebelum pandemi Covid-19.

Namun "Eternals" masih berhasil mencetak akhir pekan pembukaan terbaik keempat untuk film apa pun selama era pandemi, dengan berada di belakang film Marvel lainnya "Black Widow" (US$ 80,3 juta) dan "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (AS $ 75,3 juta) serta "Venom: Let There Be Carnage" (US$ 90 juta), yang dibuat oleh Sony tetapi didasarkan pada kreasi komik Marvel.

Secara internasional, "Eternals" memperoleh US$ 90,7 juta, membawa hasil globalnya menjadi US$ 161,7 juta.

Film "Eternals" disutradarai oleh Chloe Zhao, peraih penghargaan Oscar di film "Nomadland". Kritikus mengeluhkan, film tersebut panjang pada eksposisi dan ringan pada hiburan. Film ini menjadi satu-satunya film Marvel yang mendapat peringkat bawah di Rotten Tomatoes, dengan hanya 49 persen ulasan yang ditandai sebagai positif.

Dilm "Dune," adaptasi Warner Bros dan Legendary dari novel fiksi ilmiah Frank Herbert, berada di urutan kedua dengan US$ 7,6 juta, mendorong pendapatan domestiknya menjadi US$ 83,9 juta. Sekuel film tersebut secara resmi mendapat lampu hijau beberapa hari setelah entri pertama di Dune-verse dibuka di bioskop. Denis Villeneuve menjadi sutradanya yang menampilkan aktor-aktor Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya dan Rebecca Ferguson.

Film agen rahasia Inggris 007 James Bond keluaran MGM dan United Artist "No Time to Die" menempati posisi ketiga dengan US$ 6,2 juta, yang mendorong total pemasukannya US$ 143,1 juta. Film, yang menandai penampilan terakhir Daniel Craig sebagai 007, akan tersedia untuk disewa di platform digital minggu depan, hanya 31 hari setelah dibuka di bioskop.

"Venom: Let There Be Carnage" keluaran Sony mengambil posisi keempat di tangga film dengan US$ 4,5 juta. Sekuel symbiote telah menghasilkan US$ 197 juta di Amerika Serikat.

Petualangan animasi keluaran 20th Century Studios "Ron's Gone Wrong" melengkapi lima besar, menghasilkan US$ 3,6 juta. Itu membawa hasil domestiknya menjadi US$ 17,6 juta.

Sumber: CNA/Reuters