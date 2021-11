Saksikan Serial Jingga dan Senja di Vidio

Senin, 8 November 2021 | 15:39 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Serial Jingga dan Senja kini bisa Anda saksikan di Vidio.

Bersama dengan rumah produksi Rapi Films, kini Vidio mengangkat cerita tentang Tari dan Ari, dua remaja yang dipertemukan oleh takdir. Original series ini juga didukung oleh rumah produksi Screenplay sebagai Executive Produser.

Turut dibintangi oleh Yoriko Angeline, Abidzar Al Ghifari, Keisya Levronka, Amel Carla dan deretan artis pendukung berbakat lainnya, Jingga dan Senja tayang mulai 29 Oktober 2021. Pada penayangan perdana kali ini, diluncurkan tiga episode sekaligus dan episode berikutnya akan hadir setiap hari Jumat eksklusif hanya di Vidio.

Diadaptasi dari novel tetralogi best-seller karya Esti Kinasih yang terjual lebih dari 70.000 eksemplar, Jingga dan Senja mengisahkan perjalanan cinta Tari (Yoriko Angeline) dan Ari (Abidzar Al Ghifari), dua remaja yang dipertemukan oleh takdir. Selain bernama mirip, mereka juga sama-sama lahir sewaktu matahari terbenam.

Namun, takdir mempertemukan mereka dalam suasana "perang". Ari yang biang kerok sekolah baru kali ini bertemu cewek, adik kelas pula, yang berani melawannya. Kemarahan Ari timbul ketika tahu Tari diincar oleh Angga (Giulio Parengkuan), pentolan SMA musuh. Angga, musuh bebuyutan sekolah Ari sekaligus musuh pribadi Ari, langsung berusaha mendekati Tari begitu cewek itu tak sengaja terjebak dalam tawuran dan Ari berusaha keras menyelamatkannya. Demi dendam pada masa lalu, Angga bertekad harus bisa merebut cewek itu.

Memanfaatkan peluang yang ada, Angga kemudian maju sebagai pelindung Tari. Ari yang selama ini dikenal tidak peduli terhadap cewek tiba-tiba saja berusaha mendapatkan Tari dengan segala cara. Namun, predikat buruk Ari jelas membuat Tari tidak ingin berurusan dengan cowok itu. Semakin Ari berusaha mendekatinya, semakin mati-matian Tari menjauhkan diri.

“Melihat antusiasme masyarakat terhadap konten di Vidio membuat kami semakin semangat untuk terus menghadirkan karya-karya berkualitas. Novel Jingga dan Senja sendiri merupakan karya literatur indah yang telah menawan hati banyak pembaca nya. Sehingga pada saat pihak Rapi dan Screenplay mengajak mewujudkan cerita ini menjadi serial, kami segera menyambut baik, karena ini merupakan bagian dari misi-komitmen kami dimana ingin terus menghadirkan serial-serial Indonesia bermutu yang menghibur," ungkap Tina Arwin selaku Chief of Content Vidio dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, Jingga dan Senja membawa kisah romansa yang unik dengan alur cerita berbeda yang membuat penonton terhanyut dalam kisah 2 orang yang terhubung dengan takdir yang akhirnya akan selalu menemukan satu sama lain. didukung dengan akting dari para casts yang mencuri perhatian sehingga membuat series ini layak untuk dinantikan penggemar.

"Peluncuran Vidio Original Series “Jingga & Senja” kali ini lebih spesial karena kita akan langsung meluncurkan 3 episode sekaligus di hari penayangan pertamanya yaitu 29 Oktober 2021 sehingga penggemar tidak harus menunggu minggu depan untuk menyaksikan episode barunya. Dua episode pertama tetap bisa disaksikan secara gratis," tambah Tina.

Sunil Samtani selaku Produser Jingga & Senja turut menyampaikan antusiasmenya saat pertama kali memutuskan untuk mengerjakan Jingga dan Senja.

“Saya membeli novel Jingga dan Senja sudah cukup lama dan awalnya menunggu waktu untuk mengadaptasinya ke dalam sebuah film untuk tayangan bioskop. Tapi ternyata situasinya tidak sesuai dan saya memutuskan untuk mengadaptasi ini menjadi serial. Dan karena fanbase-nya juga cukup kuat, Esti Kinasih sebagai penulis novelnya juga populer, dan novel Jingga dan Senja ini salah satu novel yang sangat terkenal sekali menurut saya maka saya memutuskan untuk membuat serial bekerjasama dengan Vidio. Saya yakin serial ini akan banyak ditonton oleh pemirsa atau sahabat Vidio," ujar Sunil.

Dirinya menambahkan, proses development cerita ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, oleh penulis naskah Titin Wattimena yang dikenal memiliki sentuhan ajaib untuk cerita-cerita remaja, akhirnya serial ini siap dinikmati oleh penonton.

Menurutnya, proses panjang ini untuk menjaga cerita yang berkualitas.

“Dengan modal cerita adaptasi yang sudah sangat kuat, konsep cerita serial dikemas dengan gaya penceritaan realis. jalinan kompleks antara persahabatan, cinta dan persaingan antar SMA yang khas terjadi pada remaja di usia SMA, akan lebih terasa dekat dengan penonton,” imbuh Kuntz Agus selaku Sutradara Jingga dan Senja.

Yoriko Angeline berperan sebagai Tari, mengaku senang terlibat di Jingga dan Senja.

“Aku senang terlibat di Jingga & Senja karena sebelumnya juga aku udah tau kalau Jingga dan Senja adalah novel best seller dan punya pembaca yang sangat banyak. Seneng juga bisa memerankan Tari dan bekerja sama dengan pemain, sutradara dan kru tim yang luar biasa," ungkap Yoriko.

Episode pertama dan kedua Jingga dan Senja dapat disaksikan secara gratis di aplikasi Vidio, untuk menonton episode selanjutnya konsumen dapat berlangganan Vidio Premier Platinum mulai dari Rp 19.000.

Konsumen dapat mengunduh dan install aplikasi Vidio di smartphone Android dan iOS di Apple Store atau Google Store serta dapat diakses juga melalui website www.vidio.com. Adapun trailer Jingga dan Senja dapat diakses lewat tautan berikut ini.

Vidio juga menawarkan pengalaman baru untuk menyaksikan konten-konten eksklusif melalui berlangganan Vidio Premier.

Vidio Premier adalah streaming service yang memudahkan audiens untuk menyaksikan seluruh tayangan premium di Vidio mulai dari Vidio Original Series, pertandingan olahraga dari berbagai bidang serta Serial dan Film Indonesia, Korea, Thailand, China, drama Korea, dan drama Thailand.

