Bilboysan Rilis Album Perdana Bertajuk Butterflies

Senin, 15 November 2021 | 12:06 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Bilboysan, seorang penyanyi muda berbakat akhirnya memberanikan diri mewujudkan mimpi merilis album perdana bertajuk Butterflies. Album yang berisi 10 lagu yang semuanya menggunakan lirik bahasa Inggris dan bernuansa Hip Hop dan Pop R&B ini ditulisnya sendiri sesuai dengan hobinya bermusik.

"Awalnya bisa mengeluarkan single dan album ini cuma mimpi doang sih, saya enggak nyangka bakal jadi nyata. Saya pernah bilang ke roommatesaya di Amerika, suatu saat aku akan mengeluarkan album, tanpa disangka itu terjadi saat ini. Album Butterflies ini liriknya aku tulis sendiri yang ke semuanya lagunya bercerita tentang pengalaman pribadi dan yang ada di sekitarku," ungkap Bilboysan saat merilis album perdananya di Plaza Indonesia, Minggu (14/11/2021).

BACA JUGA iForte Mempersembahkan Video Musik Sabang Merauke

Lewat lagu-lagu yang diciptakannya, Bill sendiri berupaya jujur tetang apa yang dirasakan dan dialaminya selama ini. Hal itu agar lagu-lagunya bisa sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dan bisa masuk ke hati para pendengarnya.

"Aku berupaya jujur lewat lagu, agar bila related sama kehidupan nyata. Seperti lagu andalanku berjudul 'Butterflies' yang berisi tentang bagaimana kita kalau sedang jatuh cinta namun kita susah untuk mengungkapkannya. Lagu ini juga aku buat hanya 30 menit karena aku ingin dia tahu bahwa aku suka dan cinta dia," lanjutnya.

Akui Bilboysan, keberaniannya merilis album terbarunya ini tak lepas dari peran sahabatnya DJ Slide yang selama ini meracuninya dengan suguhan musik bernuansa hip hop. Hal itu yang kemudian membuatnya kemudian mengajak DJ Slide, Astagah Bonie serta Nalello yang meramu musik di album perdananya dengan bantuan Ghani Albar sebagai vokal directo- nya. Dimana proses pembuatan albumnya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu.

BACA JUGA Kembali Manggung, Adele Menangis

"Mereka yang terlibat dalam pembuatan album ini punya banyak peran sehingga album ini tercipta. Mereka banyak memberikan inspirasi kepada saya bagaimana bisa menciptakan karya dan cara bernyanyi dengan baik. Saya ada rencana merilis album deluxe mungkin enam lagu dan setelah itu juga saya sudah siap ngeluarin single-single lagi," tandasnya.

Sebelum akhirnya berani merilis album ini, Bilboysan sendiri telah merilis single pertamanya berjudul Confessions dan disusul oleh single Social Distance yang dirilis pada 2020. Lalu lagu berjudul Whiskey On The Rocks yang dirilisnya pada Juni 2021. Lalu lagu Way Home yang menjadi single selanjutnya yang dirilis Agustus kemarin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com