Lewat Lagu Warm Sheets, Adrian Khalif Ungkapkan Rasa Sayang Seorang Ibu

Senin, 15 November 2021 | 13:16 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi muda potensial, Adrian Khalif kembali merilis single terbarunya berjudul Warm Sheets.Lagu tersebut merupakan ungkapan rasa sayang Adrian kepada sang bunda.

"Lagu Warm Sheets ini adalah bentuk murni dari sebuah cinta adalah kehangatan. Kehangatan yang diwakili oleh selimut, menceritakan bagaimana seseorang akan melakukan apapun untuk orang yang mereka cintai, khususnya ibu. It's the purest form of love, universal love," ungkap Adrian dalam keterangan persnya, Senin (15/11/2021).

Adrian Khalif mengatakan saat dirinya menulis lagu ini, dia kembali mengingat bagaimana cinta yang diberikan kepadanya saat masih kecil. Perasaan itu yang kini dirasakannya ketika dirinya beranjak dewasa dan menjadi orang tua.

Diakuinya perhatian dan kasih sayang orang tua khususnya ibu tak kan pernah terbayarkan oleh anaknya.

Dengan genre musik R&B ringan yang dihadirkannya, Adrian berharap pendengarnya bisa merasakan kehangatan cinta dan sayang melalui lagu yang dinyanyikannya. Terlebih lagu yang digarapnya dengan berkolaborasi dengan label musik dan Holywings Indonesia ini diharapkan bisa memberikan warna baru musik di Indonesia.

"Aku memang sengaja mengemas lagunya secara ringan dengan musik yang up beat, lirik yang ringan tapi mudah dihafal, dan tentunya aku juga berupaya tetap konsisten dengan nuansa RnB yang khas yang aku harap kita akan merasakan kehangatan yang justru fun dan memberikan feel good vibe saat mendengarkan lagu Warm Sheets. Semoga ini bisa diterima dengan baik oleh pecinta musik di Indonesia," tandasnya.

