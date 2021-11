Gandeng Langit Musik, Indonesia Musik Awards 2021 Siap Digelar

Selasa, 16 November 2021 | 19:27 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang penghargaan bagi insan musik tanah air bertajuk Indonesia Musik Awards (IMA) 2021 akan digelar pada 6 Desember 2021. RCTI yang bekerjasama dengan Langit Musik akan membagikan 12 kategori penghargaan bagi insan musik di Indonesia dari beberapa genre musik.

"Kami berupa terus berkomitmen untuk mendukung program penghargaan bagi insan musik tanah air. Hal itu yang mendorong kami menggandeng Langit Musik Musik untuk menggelar ajang penghargaan bagi musisi Indonesia yakni Indonesian Music Awards yang untuk pertama kalinya diadakan. Selain sebagai bentuk apresiasi, semoga dengan adanya Indonesian Music Awards 2021 dapat memotivasi musisi Indonesia untuk terus berkarya," kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI dalam jumpa pers, Selasa (16/11/2021).

BACA JUGA Penyalin Cahaya Menangkan 12 Piala Citra FFI

Sementara itu, Langit Musik yang merupakan satu-satunya digital music streaming lokal di tanah air juga siap mendukung kemajuan industri musik tanah air dan menyuguhkan musik secara legal agar bisa bermanfaat bagi musisi dan performanya. Hal tersebut yang mendasari mereka mau ikut serta menyelenggarakan IMA 2021 ini.

"Kami rasa hadirnya Indonesian Music Awards 2021 ini tepat diadakan di penghujung tahun 2021 ini. Pagelaran ini adalah bentuk apresiasi kami bagi insan musik dan ini juga sebagai bentuk komitmen nyata Langit Musik untuk terus mendukung musisi Tanah Air dengan karya-karya mereka. Tidak hanya melalui program-program taktikal namun juga melalui event besar seperti ini sebagai apresiasi musik Indonesia selama satu tahun ke belakang," tegas Dedi Suherman selaku CEO PT Melon Indonesia.

Masyarakat dapat memilih para pemenangnya melalui https://awards.langitmusik.co.id atau melalui https://play.langitmusik.co.id.

Berikut Daftar Lengkap Kategori dan Nominasi dalam IMA 2021

A. Kategori Song Of The Year

1. Lantas : Juicy Luicy

2. Los Dol : Denny Caknan

3. Melukis Senja : Budi Doremi

4. Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti : Anneth Delliecia

5. Tanpa Batas Waktu : Ade Govinda Feat. Fadly

B. Kategori Collaboration of The Year

1. Aku Yang Salah : Mahalini X Nuca

2. Bismillah Cinta : Ungu & Lesti

3. Cintanya Aku : Tiara Andini, Arsy Widianto

4. Tanpa Batas Waktu : Ade Govinda Feat. Fadly

5. Tunjukkan : Afgan & Raisa

C. Kategori New Artist of The Year

1. Gangga : Forever

2. Kaleb J : It's Only Me (Studio Version)

3. Khifnu : Katakan Saja

4. Mahalini : Melawan Restu

5. Stevan Pasaribu : Belum Siap Kehilangan

D. Kategori Social Media Artist Of The Year

1. Anneth Delliecia

2. Betrand Peto Putra Onsu

3. Lesti

4. Lyodra

5. Tiara Andini

E. Kategori Male Singer of The Year

1. Andmesh Kamaleng

2. Iwan Fals

3. Judika

4. Mahen

5. Rizky Febian

F Kategori Female Singer of The Year

1. Anneth Delliecia

2. Happy Asmara

3. Lesti

4. Lyodra

5. Rossa

G. Kategori Duo/Group/Band of The Year

1. Armada

2. Dewa 19

3. D'Masiv

4. Maliq & D'Essentials

5. NOAH

H. Kategori Alternative Song of The Year

1. Bertaut: Nadin Amizah

2. C.H.R.I.S.Y.E: Diskoria, Laleilmanino, Eva Celia

3. Kota: Dere

4. Melawan Hati: Fiersa Besari Feat. Prinsa Mandagie

5. To The Bone: Pamungkas

I. Kategori Throwback Hits of The Year

1. Cinta dalam Hati: Ungu

2. Dan: Sheila On 7

3. Hampa: Ari Lasso

4. Kangen: Dewa 19

5. Ku Tak Bisa: SLANK

J. Kategori Songwriter / Composer of The Year

1. 3 Composer: Salah Benar (3 Composer, Rizky Billar)

2. Ade Govinda: Tanpa Batas Waktu (Ade Govinda feat, Fadly)

3. Laleilmanino: C.H.R.I.S.Y.E (Diskoria, Eva Celia, Laleilmanino)

4. Rian Ekky Pradipta: Wanita (Rossa)

5. Yovie Widianto: Memilih Aku (Arsy Widianto, Tiara Andini)

K. Kategori Album of The Year

1. Arti Untuk Cinta: Arsy Widianto, Tiara Andini

2. Lyodra: Lyodra

3. Pun Aku: Iwan Fals

4. Raya: Maliq & D'Essentials

5. Solipsism 0.2: Pamungkas

L. Kategori Top Nada Sambung Pribadi

1. Ampun Bang Jago: Tian Storm, Ever Slkr

2. Awas Jatuh Cinta: Armada

3. Di Saat Aku Tersakiti: Dadali

4. Hanya Rindu: Andmesh Kamaleng

5. Kulepas Dengan Ikhlas: Lesti

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com