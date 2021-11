Wizards of the Coast akan Rilis Set Permainan Kartu Baru Crimson Vow

Rabu, 17 November 2021 | 16:37 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Permainan kartu strategi yang mengangkat karakter dan dunia fantasi, Wizards of the Coast akan merilis Crimson Vow sebagai set terbaru dari permainan kartu tertua, “Magic: The Gathering (Magic)” pada 19 November.

Berlatar belakang di Voldaren Estate yang mewah dan terletak di dunia Innistrad, Crimson Vow menghadirkan 267 kartu.

Melanjutkan kisah dan tema dari Midnight Hunt yang dirilis pada September, para pemain bakal dihadapkan lagi dengan kengerian untuk memulihkan ketidakseimbangan siang dan malam saat Midnight Hunt telah gagal.

Akibatnya, kegelapan abadi pun mengancam akan menyelimuti dunia Innistrad. Crimson Vow akan mengikuti perjalanan Sorin, seorang planeswalker vampir ikonik, yang mencoba menggagalkan rencana Olivia Voldaren, seorang bangsawan wanita vampir yang kejam.

Olivia berencana untuk menikahkan dirinya dengan salah satu keturunan Markov dan mengambil alih kendali atas dunia Innistrad.

Pesta megah, kostum mewah, dan para pengikut undead telah menunggu upacara pernikahan Crimson Vow. Terdapat mekanik baru yang keji di tengah perjuangan mengembalikan siang hari ke Innistrad.

Blood Tokens adalah mekanik khas vampir yang bisa dikorbankan disertai dengan membuang kartu di tangan untuk mendapatkan kartu baru.

Dalam mekanik yang baru, manusia dalam perjuangannya menghadapi kengerian malam memiliki kemampuan unik tersendiri, yaitu Training.

Training dapat memberikan tanda penambah +1/+1 setiap kali creature tersebut menyerang dengan creature lain yang lebih kuat.

Kemampuan spell baru Cleave bisa digunakan untuk mengubah fungsinya dengan menghilangkan kata-kata pada deskripsi dalam kurung, sehingga bisa digunakan sebagai taktik untuk mengalahkan lawan.

Pemain dapat mengorbankan suatu creature untuk melepaskan kekuatan creature yang baru dengan kemampuan Exploit, sebuah mekanik yang sudah dikenal namun sekarang tampil secara perdana dalam set Innistrad.

Sebagai penghormatan kepada tokoh terkenal dunia gotik, Crimson Vow membangkitkan kembali "Legendary Vampire Dracula," yang muncul dalam berbagai bentuk alternatif dalam bentuk foil dan non-foil.

Treatment atau bingkai ala Fang Frame tersedia bersama Count, masing-masing dihiasi dengan desain kartu unik dan mewah sesuai dengan karakter yang ada di dalamnya. Kembali dari Midnight Hunt, varian Eternal Night Legendary, Lands juga kembali hadir di dalam Crimson Vow.

Sebagai informasi, Wizards of the Coast, anak perusahaan Hasbro, Inc., adalah pembuat dan penerbit permainan papan dan permainan video. Sementara itu, Magic menjadi fenomena karena telah mengeluarkan kartu dalam 11 bahasa berbeda di 70 negara di dunia. Demikian disampaikan dalam siaran pers, Rabu (17/11).

