Mahasiswa Indonesia Gelar PICF 2021 di Philadelphia

Senin, 22 November 2021 | 14:51 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat menggelar acara kebudayaan bertajuk "Penn Indonesia Cultural Fair (PICF) 2021".

PICF 2021 yang berlangsung pada 12 November 2021 lalu di ARCH Auditorium, The Arch, University of Pennsylvania itu mengusung tema “Destination Indonesia”.

Helatan PICF 2021 itu merupakan hasil kolaborasi Penncasila (Asosiasi mahasiswa Indonesia di University of Pennsylvania) bersama 39 siswa dari 18 universitas di Indonesia yang menjadi penerima beasiswa IISMA (Indonesia International Student Mobility Award) 2021 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Sebanyak 39 siswa penerima IISMA tersebut mendapatkan beasiswa untuk merasakan pendidikan di University of Pennsylvania selama satu semester (fall semester-bulan Agustus hingga Desember 2021),” ujar Gabriella Gwen mahasiswi University of Pennsylvania yang didapuk sebagai Ketua Panitia PICF 2021.

Gabriella mengatakan, acara kebudayaan Indonesia dalam skala besar ini pertama kalinya diadakan di University of Pennsylvania yang terletak di kota Philadelphia, Amerika Serikat.

"Acara ini diadakan untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di Penn dengan memperkenalkan warisan nilai-nilai kebudayaan dan nilai sosial Indonesia," kata Gabriella dalam siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Senin (21/11/2021).

Menurut Gabriella, dalam event itu, mereka memperkenalkan kebudayaan Indonesia dari 5 pulau di Indonesia yakni Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Meskipun cuaca musim dingin sudah mulai terasa, acara yang berlangsung mulai pukul 06.00 (waktu setempat) itu dihadiri ratusan pengunjung yang bersemangat menyaksikan berbagai penampilan sekaligus mengunjungi booth yang memperkenalkan budaya Indonesia.

Dijelaskan, rangkaian acaranya, penampilan dari Lima Dara, yang menampilkan Tari Sigeh Pengunten dari Lampung. Setelah itu, kumpulan lagu pop Indonesia dinyanyikan oleh penyanyi vocal group, Mask and Wig Band, dan grup musik lainnya.

Selain itu juga ditampilkan tari Lenso khas Maluku oleh dua mahasiswi dari Indonesia Timur juga ikut memeriahkan acara budaya tersebut.

Sebagai penutup acara PICF 2021 dibawakan tarian flashmob "Gemu Fa Mire" dari Nusa Tenggara Timur. “Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manise!”.

Gabriella menambahkan, di dalam ruangan, terdapat 10 booth yang memperkenalkan kuliner Indonesia yang khas serta cerita tentang budaya, wisata, dan permainan nusantara yang tidak kalah seru.

Setiap booth mengajak pengunjung mengenal keragaman budaya setempat, destinasi, dan menikmati dua hidangan khas daerah tersebut seperti telur balado dan rendang khas Sumatra, ayam woku khas Sulawesi, martabak, hingga bakwan.

Setelah menyantap makanan nusantara itu, banyak pengunjung yang juga mencoba permainan lomba balap kelereng, pensil dalam botol, dan permainan tangan.

Selain itu, acara ini juga menyiapkan booth-booth lainnya di mana pengunjung bisa bermain angklung, mengenal kain batik dan lainnya.

Terdapat pula satu kios informasi yang memberikan informasi tentang destinasi tourism di Indonesia, sehingga dapat menjadi daya tarik masyarakat di Amerika Serikat untuk mengunjungi Indonesia.

"Acara perdana PICF 2021 ini sambutan sangat luar biasa dari pengunjung dan melebihi target kami. Pengunjung yang datang melebihi 300 orang," papar Gabriella.

Dia berharap acara semacam ini dapat digelar secara berkelanjutan, agar bisa mengekspos kekayaan budaya Indonesia kepada komunitas Penn dan masyarakat lokal di Philadelphia. Sehingga menjadikan Indonesia salah satu destinasi dunia terutama bagi kalangan di Philadelphia secara khusus, dan Amerika Serikat secara umum.

"Selama ini Indonesia identik dengan Bali, melalui acara PICF ini kami memperkenalkan Indonesia yang begitu luas dan kaya yang tidak hanya meliputi Bali, tapi juga masih banyak sekali daerah-daerah lain yang sangat cantik dan kaya budayanya," terang Gabriella.

Ke depannya, dia merencanakan acara Penn Indonesia Culture Fair ini bisa diadakan secara rutin setiap 2 tahun sekali.

Gelaran budaya ini, juga mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti The University of Pensylvania, Tanoto Foundation, Assembly of International Students, United Minorities Council, Pan-Asian American Community House, Asian Pacific Student Coalition, Seulanga Café, Jembatan 5, Martabak OK, dan Pendawa.

Seperti diketahui, University of Pennsylvania merupakan salah satu dari delapan universitas bergengsi di Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah Ivy League.

Universitas ini menempati top 10 ranking universitas terbaik di dunia, dengan tingkat persentase penerimaan siswa yang rendah dan kompetitif.

Tercatat banyak nama-nama terkenal di dunia yang merupakan alumni dari University of Pennsylvania, antara lain Elon Musk, Donald Trump, Warren Buffet, John Legend, dan lainnya.

"Diharapkan acara ini bisa menjadi contoh baik dan pelopor bagi ajang representasi Indonesia di kampus-kampus internasional selanjutnya," pungkas Gabriella.

Sumber: BeritaSatu.com