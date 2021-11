Pameran Foto Ryan LH, Memadu Foto dan Musik

Senin, 22 November 2021 | 21:40 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ryan LH, mantan fotografer dan wartawan yang kini jadi pengusaha dan pemilik event organizer di Bandung, menggelar Pameran Foto Mobil Antik bertajuk “ColouRY”.

Pameran yang memadukan antara foto dan musik yang digelar di Maranatha Art Space, Bandung, dari 18-26 November 2021 ini, memajang 19 foto print on block.

“Semua foto saya capture dengan menggunakan Iphone 11 Pro,” kata Ryan dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (22/11/2021), tentang hasil foto yang memperlihatkan hanya bagian tertentu dari mobil Ford, Chevrollet, Fiat, Cadillac, dan lain-lain.

Objek foto yang dipotret Ryan di ruang Museum Angkut Malang, pada 2 Oktober 2021 lalu itu, pada akhirnya terlihat seperti berubah bentuk, menjadi wajah manusia, topeng primitif, mulut, dan mata sebuah robot besi, dan lainnya.

Disebutkan, sejak dari pintu masuk, pameran ini terasa berbeda dari event sejenis yang banyak digelar.

“Salah satu perbedaannya adalah, para pengunjung bisa melakukan scane QR pada judul foto. Nanti akan terdengar lagu sesuai judul foto,” ungkap Ryan sambil menyebut tagline acara ini “You See, What You Hear”.

Ryan yang merupakan lulusan Fakultas Seni Media Rekam (FSMR), jurusan Fotografi di ISI Yogyakarta ini menyebut, seluruh foto yang dipamerkan, sengaja diberi judul sesuai lagu rock kegemarannya, yang di dalamnya tersimpan nasihat tentang kehidupan.

Seperti “Alive” (Pearl Jam), “Into Another” (Skid Row), “You Get What You Give” (New Radicals) dan lain-lain.

Risman Marah, dekan semasa Ryan kuliah sekaligus sebagai salah satu kurator dalam event ini, menyebutkan pameran foto yang memadukannya dengan musik, baru sekali dilihatnya.

“Saya tidak malu datang ke Bandung untuk meresmikannya. Dan juga tidak merasa sia-sia punya murid yang nakal juga pintar,” ujarnya.

Risman berharap, setelah usai pameran ini, Ryan mau melanjutkan profesi sebagai fotografer dan menggelar banyak pameran.

“Jangan berhenti, gali terus kreativitas. Saya sediakan galeri bertaraf internasional yang berlokasi di ISI, Yogya untuk Ryan. Biar dia bisa mudik dan pamer karya di kampusnya,” ungkap Risman.

Ryan mendapat kesempatan membuka pameran ColouRY di Maranatha dari teman semasa kost di Yogyakarta, yakni Ismet ZE (Kaprog Sarjana Seni Universitas Kristen Maranatha).

Ismet pula yang pertama menantang Ryan menggelar pameran foto. Terlebih, Ryan telah 18 tahun tidak melakukannya.

“Sepanjang masa kuliah, saya enam kali membuat pameran. Setelah lulus, sibuk cari uang, dan lupa bikin pameran,” ujar Ryan yang kelahiran Cianjur, 19 Mei 1974.

“Setelah ini, Ismet juga mengupayakan saya bisa pameran di Jepang, dengan materi foto lebih bervariasi dan lebih banyak. Namun tetap dalam koridor ColouRY,” pungkas Ryan.

Sumber: BeritaSatu.com