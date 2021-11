BTS Rayakan Kemenangan Besar di American Music Awards

Selasa, 23 November 2021 | 07:07 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Los Angeles, Beritasatu.com- BTS meraih tiga penghargaan bergengsi di ajang American Music Awards (AMA 2021) yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Army, sebutan untuk para penggemar supergrup K-Pop BTS merayakan kemenangan besar pada Minggu (21/11/2021).

Boy band asal Korea Selatan, BTS meraih penghargaan untuk artis tahun ini, duo pop favorit atau kelompok, dan lagu pop favorit untuk "Butter." BTS menyingkirkan para pesaingnya yakni Taylor Swift, Drake dan Weeknd.

"Tujuh anak laki-laki dari Korea, Bergabung karena mencinta musik, memenuhi cinta dan dukungan dari semua penggemar di seluruh dunia. Semua ini adalah keajaiban. Serius, kita tidak akan pernah menerima ini begitu saja," sambut RM personel BTS setelah mereka memenangkan gelar artis tahun ini untuk pertama kalinya.

AMA 2021 merayakan pesta musik populer dan terbaik untuk tahun pandemi kedua dengan memadukan pertunjukan langsung dan pra-rekam. Bruno Mars dan Anderson .Paak dari Silk Sonic memulai pesta penghargaan dengan nada funky, R&B dan pra-rekaman dengan lagu "Smokin Out the Window" dan Jennifer Lopez pun beraksi dalam penampilan rekaman "On My Way" dari komedi romantisnya yang akan datang "Marry Me ."

Aksi duet panggung lagu "Butter" yang dijadwalkan sebelumnya oleh BTS dan Megan Thee Stallion dihapus setelah rapper menyatakan alasan pribadi untuk membatalkannya pada Sabtu. Megan Thee Stallion ternyata menjadi pemenang besar dan menjadi Artis Hip-Hop Wanita Favorit, "Good News" yang dimenangkan untuk album hip-hop favorit dan "Body" nya dinobatkan sebagai lagu tren favorit, penghargaan baru tahun ini.

Olivia Rodrigo datang ke malam dengan tujuh nominasi terkemuka tetapi hanya membawa pulang trofi untuk artis baru favorit tahun ini.

“Menulis lagu adalah hal favorit saya di seluruh dunia dan saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah menyukai musik saya,” katanya.

Underwood memenangi untuk artis inspirasional favorit dan artis negara wanita favorit dan Doja Cat juga memenangkan dua penghargaan lainnya: Artis R & B wanita favorit dan "Planet Her" bernama Album R & B favorit.

Luke Bryan bernama Artis Negara Favorit dan Bad Bunny adalah artis Latin pria favorit. Weeknd dinobatkan sebagai artis R & B pria favorit dan Drake memenangkan penyanyi hip-hop pria favorit. Gabby Barrett membawa pulang album country favorit untuk "Goldmine" dan lagu country favorit untuk "The Good Ones."

