Kolaborasi Moment House dan Zaiko Gelar Pertunjukan Digital

Rabu, 24 November 2021 | 15:10 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dua platform tiket acara digital terkemuka di Jepang, Moment House dan Zaiko berkolaborasi menghadirkan acara digital yang menghubungkan artis-artis Asia dengan penggemar mereka di seluruh dunia.

"Dalam kolaborasi ini kita berupaya menggabungkan orang melalui seni dan teknologi. Dimana Moment House dibuat secara unik dengan fokus pada keramahan seniman, desain elegan, pengalaman pengguna, dan dukungan untuk penjualan merchandise, pembayaran global, dan banyak lagi yang nantinya akan tayang secara online dan bisa menyapa seluruh penggemarnya di dunia," ungkap perwakilan Moment House dalam keterangan media, Rabu (24/11/2021).

Moment House telah berpengalaman dalam menggelar berbagai acara dengan sejumlah artis dari berbagai genre, di antaranya Halsey, St. Vincent, Tame Impala, Kygo, Kaytranada, Brockhampton, MARINA, Yola, Bryson Tiller, Grouplove dan lainnya. Tak hanya itu, Moment House juga telah mencetak 1 juta tiket di 168 negara dan tambahan 44 wilayah hingga saat ini.

Untuk proyek kerja sama perdananya, mereka akan menggelar pertunjukan penyanyi dan aktor jepang yang tinggal di Amerika yang akan tampil secara online pada 25 Desember 2021 mendatang.

"Pada 25 Desember mendatang, saya akan menampilkan pengalaman digital pertama saya kepada orang-orang di seluruh dunia. Saya belum pernah tampil online sebelumnya, tetapi karena ini adalah acara peluncuran untuk merek global Moment House versi Jepang. Saya pikir itu akan menjadi panggung yang sempurna bagi saya untuk mempersembahkan penampilan pertama saya dan yang pasti saya akan memberikan penampilan unik yang tidak dapat Anda lihat dalam pertunjukan langsung reguler dari luar negeri. Saya harap semua orang dapat menikmati dan menikmati malam Natal yang luar biasa," ungkap Jin Akanishi.

Setelah Jin Akanshi, Rapper/penyanyi Korea-Amerika Jessi akan tampil pada 22 Januari 2022. Tiket tersedia di sini untuk penggemar di Asia, dan di sini untuk penggemar di tempat lain. Selanjutnya, duo aktor/penyanyi Thailand Billkin dan PP Krit akan tampil pada 30 Januari 2022 .

Sementara itu, Billkin dan PP Krit akan menampilkan secara perdana lagu mereka yang populer dalam drama I Told Sunset About You dan I Promised You The Moon untuk penonton di seluruh dunia.

Sumber: BeritaSatu.com