UOB Luncurkan Creative Digital Pod bagi Anak Kurang Mampu

Sabtu, 27 November 2021 | 09:31 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Head of Strategic Communications and Brand, UOB Indonesia Maya Rizano didampingi Tita Djumaryo, Founder Ganara Art meluncurkan Creative Digital Pod bagi anak-anak kurang mampu. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - UOB Indonesia dan Ganara Art meluncurkan Creative Digital Pod, yakni program pembelajaran seni visual daring dalam rangka membuat seni lebih mudah diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kegitan ini akan membekali anak-anak dengan keterampilan literasi digital dan perangkat pembelajaran dalam serangkaian lokakarya seni untuk lebih dari 100 anak yatim piatu selama enam bulan. Kegiatan akan diadakan di Yayasan Benih Kebajikan Nusantara Al Hasyim dan Panti Asuhan Tanjung Barat yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan menghadirkan guru dari Ganara Art, dan relawan UOB Indonesia.

“Kolaborasi dengan Ganara Art adalah bagian dari UOB My Digital Space di bawah program tanggung jawab sosial perusahaan UOB Heartbeat, yang memberikan akses belajar kepada anak-anak kurang mampu dengan menjembatani kesenjangan digital,” ujar Maya Rizano, Head of Strategic Communications and Brand, UOB Indonesia dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Maya mengatakan, seni mampu menyatukan, memulihkan mental, serta membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dengan adanya Covid-19 yang telah membawa dampak terhadap masyarakat secara global, pihaknya percaya seni merupakan salah satu jalan bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan dengan percaya diri.

Maya menyebutkan, peserta program Creative Digital Pod ini akan dibekali perangkat mobile internet, personal computer, dan creative kits yang meliputi kertas, alat tulis dan bahan lukis sehingga mereka dapat menyalurkan kreativitasnya dengan menggambar, melukis dan menorehkan karya seni.

Dijelaskan, sejak tahun 2016, UOB Indonesia dan Ganara Art terus mendukung pendidikan bagi lebih dari 2.000 anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia melalui berbagai program seni.

Kegiatan seni yang mendorong kesadaran kreatif juga diadakan pada tahun 2019 yang ditujukan untuk ratusan anak-anak yang terdampak bencana tsunami di Palu.

BACA JUGA Sabar Subadri, Pelukis Tanpa Tangan

“Upaya kolaborasi antara UOB Indonesia dan Ganara Art telah membawa dampak sosial yang positif dengan mengembangkan keterampilan artistik anak-anak dan mendorong pemikiran kreatif mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Tita Djumaryo, Founder Ganara Art mengatakan, anak-anak termasuk pihak yang terdampak secara signifikan oleh Covid-19. Mereka terus mengalami perubahan mulai dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring dengan fasilitas belajar yang terbatas, serta kurangnyakesempatan untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan menyenangkan.

“Kami senang UOB Indonesia dapat terus melakukan upaya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan dan menunjukkan tujuan yang lebih besar bagi masyarakat. Kami percaya upaya kolaboratif ini berperan penting dalam membentuk pikiran kreatif anak-anak di tengah situasi yang menantang saat ini,” kata Tita.

“Kami juga berharap program Creative Digital Pod ini dapat menginspirasi anak-anak di panti asuhan dalam mewujudkan potensi kreatif mereka yang selalu menjadi core value di Ganara Art,” pungkas Tita.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com