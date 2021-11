Sejumlah Musisi Kenang Bens Leo sebagai Pengamat Musik

Senin, 29 November 2021 | 12:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meninggalnya wartawan senior sekaligus pengamat musik Bens Leo akibat terpapar Covid-19 pada Senin (29/11/2021) menyisakan duka mendalam bagi insan musik Tanah Air.

Selama kariernya, Bens Leo memang dikenal dekat dengan sejumlah musisi papan atas. Sehingga wajar sejumlah musisi yang mengetahui Bens Leo meninggal mengungkapkan kesedihan dan juga jasa yang diberikan seorang Bens Leo.

Seperti yang diungkapkan vokalis grup band Gigi, Armand Maulana yang kaget dengan kabar meninggalnya pria kelahiran Pasuruan, 8 Agustus 1952 itu. Hal itu diungkapkannya dalam akun media sosialnya, Senin (29/11/2021).

"Mas @bensleo52 adalah orang yang menjadikan saya menjadi seorang penyanyi profesional sekarang ini..dia yg pertama melihat bakat saya di Festival Band SMA se Jawa Bali..dan dia yg memberikan kerja pertama sebagai penyanyi profesional karena Mas Bens sangat sangat percaya dgn talent saya. yg akhirnya intuisi Mas Bens terbukti bahwa saya sampai sekarang bisa terus ada di Musik Indonesia.," tulis Armand mengenang Bens Leo.

"Selamat jalan Mas..terimakasih Mas..atas jasa Mas yg melahirkan saya di dunia Musik Indonesia..Mas yg memperkenalkan saya kepada seluruh musisi musisi hebat di Indonesia..sekali lagi terimakasih Mas atas jasa jasa nya..love you so much..miss already," doa sang vokalis grup band Gigi Itu.

Senada dengan Armand, Tantri vokalis grup band Kotak juga mengaku kehilangan sosok pria bernama lengkap Benedictus Benny Hadi Utomo yang wafat akibat Covid-19 itu. Baginya, Bens Leo sebagai seorang wartawan sekaligus pengamat musik punya andil besar dalam perjalanan kariernya baik sebagai penyanyi solo maupun bersama grup band Kotak yang digawanginya.

"Salah satu orang pemerhati musik yang pertama kali memberikan gelar ke saya sebagai vokalis terbaik di Festival musik Tangerang, ajang pertama festival saya di musik. Saat masih SMP kelas 2. Dan dia bilang, 'kelak kamu akan besar'. Selamat Jalan om Bens, Senang terakhir berjumpa disaat instagram live kala itu," tutur Tantri mengenang sosok Bens Leo.

Tak hanya musisi, penyanyi sekaligus aktivis lingkungan Melanie Soebono juga mengungkapkan dukungannya atas sosok Bens Leo yang dianggapnya sebagai guru sekaligus mentor yang andal sehingga dia kini bisa menulis lagu dan juga penulis cerita.

"Selamat jalan mas @bensleo52. Orang yang pertama ngajarin gue nulis, bikin gue punya artikel dan menjadi penulis tetap di media.. #Covidisreal," tandas Melanie.

Tak hanya ketiga musisi dan artis tersebut yang merasa kehilangan sosok Bens Leo, sejumlah musisi muda papan atas Indonesia pun kaget dan berduka atas meninggalnya sang pengamat musik itu.

